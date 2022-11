Black Friday Week, tutte le offerte per il fai da te Bosch Home and Garden

Ultime ore per le offerte fai di te di Bosch Home and Garden, il reparto di Bosch dedicati a quella fascia intermedia tra l’hobbista e il piccolo professionista che vuole lavoro da solo in case e fuori per costruire, riparare, gestire casa e giadino con attrezzi di qualità e prezzo conveniente.

Nella gamma di Bosch trovate quindi i piccoli avvitatori come trapani a percussione, forbici tagliasiepi come cesoie elettriche e così via. Gli attrezzi sono con la classica alimentazione a filo oppure con i sistemi unificati di ricarica da 12 Volt o da 18 Volt di Bosch che vi permetteranno di scambiare le batterie tra un dispositivo e l’altro e di utilizzare sempre lo stesso caricabatterie ad una o due postazioni.

Ecco quindi la gamma in sconto fino al 28 di Novembre.

Bosch Batteria PBA 18V 4.0Ah W-C (Sistema da 18 Volt, 4.0 Ah, Confezione in Cartone) In offerta a 64,99 € – invece di 99,99 €

sconto 35% – fino a 28 nov 22

Click qui per approfondire

Bosch Avvitatore a batteria IXO (5a generazione, batteria integrata da 3,6 V, attacco mandrino, 10 punte, caricabatteria USB, in confezione di cartone) – Edizione Amazon In offerta a 39,99 € – invece di 50,99 €

sconto 22% – fino a 28 nov 22

Click qui per approfondire

Bosch Avvitatore elettrico IXO Set con stazione di ricarica (6a generazione, verde, VELOCITÀ variabile, stazione di ricarica e cavo micro USB, in scatola di cartone) – Edizione Amazon In offerta a 49,99 € – invece di 65,99 €

sconto 24% – fino a 28 nov 22

Click qui per approfondire

Bosch DIY Tools Avvitatore elettrico IXO Set, 6ª generazione, verde, con attacchi vite angolare IXO e angolo offset IXO, CONTROLLO VELOCITÀ variabile, ricaricabile con cavo micro USB In offerta a 58,99 € – invece di 94,49 €

sconto 38% – fino a 28 nov 22

Click qui per approfondire

Bosch Cesoie da giardinaggio EasyShear (batteria da 3.6 V integrata, durata batteria: 40 min, lunghezza lame: 12 cm (rifilasiepi) / 8 cm (per erba), confezione in cartone) In offerta a 46,99 € – invece di 69,99 €

sconto 33% – fino a 28 nov 22

Click qui per approfondire

Bosch ARM 37 Rasaerba, 1400 Watt, Larghezza e Altezza di Taglio 37 cm/20-70 mm, in Cartone In offerta a 149,99 € – invece di 234,99 €

sconto 36% – fino a 28 nov 22

Click qui per approfondire

Bosch Gluey Cupcake Pink Penna Incollatrice a Caldo a Batteria , con 20 Stick di Colla, in Scatola di Cartone, Rosa In offerta a 29,99 € – invece di 41,99 €

sconto 29% – fino a 28 nov 22

Click qui per approfondire

Bosch Graffatrice a batteria PTK 3.6 LI, batteria integrata, 3.6 Volt, 30 colpi/min, in scatola metallica In offerta a 59,99 € – invece di 78,79 €

sconto 24% – fino a 28 nov 22

Click qui per approfondire

Bosch Home and Garden 06008A7700 AdvancedAquatak 150 Idropulitrice, Verde, 86.4 x 44.6 x 40.4 cm In offerta a 279,99 € – invece di 458,99 €

sconto 39% – fino a 28 nov 22

Click qui per approfondire

Bosch Home and Garden 06008B7000 Spazzola per Finestre a Batteria, Caricabatteria USB, Cinghia da Polso, 2 Accessori, 3.6 V 1 Pezzo In offerta a 39,99 € – invece di 85,99 €

sconto 53% – fino a 28 nov 22

Click qui per approfondire

Bosch Home and Garden 0603011101 Bosch Seghetto Alternativo UniversalSaw 18V-100 (Senza Batteria, Sistema da 18 Volt, Incluso Set di 15 Lame, Confezione in Cartone) ? Amazon Edition In offerta a 83,99 € – invece di 110,49 €

sconto 24% – fino a 28 nov 22

Click qui per approfondire

Bosch Home and Garden 06033A7000, PSA 700 E Sega Universale, 710 W, Verde In offerta a 69,99 € – invece di 116,59 €

sconto 40% – fino a 28 nov 22

Click qui per approfondire

Bosch Home and Garden 06033A9300 Martello Elettropneumatico Universal, 550 W, 230 V In offerta a 79,99 € – invece di 115,49 €

sconto 31% – fino a 28 nov 22

Click qui per approfondire

Bosch Home and Garden 06033B6000 PSM 200 AES Levigatrice Universale, 200 W In offerta a 82,99 € – invece di 128,09 €

sconto 35% – fino a 28 nov 22

Click qui per approfondire

Bosch Home and Garden 06033D9003 Bosch Smerigliatrice angolare AdvancedGrind 18 (1 Batteria, Sistema da 18 Volt, Diametro Disco: 125 mm, Confezione in Cartone), Verde In offerta a 174,99 € – invece di 266,99 €

sconto 34% – fino a 28 nov 22

Click qui per approfondire

Bosch Home and Garden 06033E1001 Bosch Aspiratore a Umido e a Secco AdvancedVac 18V-8 (Senza Batteria, Sistema 18 Volt, Set di Accessori Incluso, in Confezione di Cartone) ? Amazon Edition In offerta a 96,99 € – invece di 110,49 €

sconto 12% – fino a 28 nov 22

Click qui per approfondire

Bosch Home and Garden 06039D8004 Bosch Trapano Avvitatore EasyDrill 18V-40 (1 Batteria da 2,0 Ah, Sistema 18 Volt, in Custodia per Il Trasporto). 1/2″ In offerta a 79,99 € – invece di 94,49 €

sconto 15% – fino a 28 nov 22

Click qui per approfondire

Bosch Home and Garden 603131000 Trapano Battente UniversalImpact 700, 700 W, 230 V, Verde, 1 Pezzo In offerta a 64,99 € – invece di 94,49 €

sconto 31% – fino a 28 nov 22

Click qui per approfondire

Bosch Home and Garden Pistola per Verniciatura a Spruzzo Sistema PFS 5000 E (1200 W, 2 x Serbatoi Colore da 1000 ml, Bocchette per Pittura Murale, Vernici Trasparenti), Edizione Amazon In offerta a 143,99 € – invece di 183,99 €

sconto 22% – fino a 28 nov 22

Click qui per approfondire

Bosch Home and Garden Rasaerba A Batteria EasyRotak 36-550, 36 Volt, Verde Nero In offerta a 289,99 € – invece di 479,99 €

sconto 40% – fino a 28 nov 22

Click qui per approfondire

Bosch Home And Garden Rasaerba Elettrico Arm 3200, 1200 W, Larghezza Di Taglio 32 Cm, Verde In offerta a 86,99 € – invece di 104,99 €

sconto 17% – fino a 28 nov 22

Click qui per approfondire

Bosch Home and Garden Robot rasaerba Indego S+ 500 (con batteria da 18 V e funzione app, stazione di ricarica inclusa, larghezza di taglio 19 cm, per prati fino a 500 m², in scatola), nero, verde In offerta a 635,99 € – invece di 989,90 €

sconto 36% – fino a 28 nov 22

Click qui per approfondire

Bosch Home and Garden Sega A Catena Universalchain 40, 1800 W, ?Verde, 56.2 x 31.5 x 22.5 cm; 4.2 Kg In offerta a 114,99 € – invece di 125,99 €

sconto 9% – fino a 28 nov 22

Click qui per approfondire

Bosch Home and Garden Set Misto Di Seghe A Tazza, 11 Pezzi, 22 x 68 Mm In offerta a 12,99 € – invece di 16,00 €

sconto 19% – fino a 28 nov 22

Click qui per approfondire

Bosch Home and Garden Tagliabordi A Batteria, Verde, 120 x 27 x 24 Cm In offerta a 114,99 € – invece di 186,99 €

sconto 39% – fino a 28 nov 22

Click qui per approfondire

Bosch Home and Garden Tagliasiepi elettrico AdvancedHedgeCut 65 (500 Watt, lunghezza barra: 65 cm, per siepi grandi, spessore di taglio: 34 mm, confezione in cartone) In offerta a 159,99 € – invece di 213,10 €

sconto 25% – fino a 28 nov 22

Click qui per approfondire

Bosch Home And Garden Trapano Avvitatore A Batteria Easydrill 1200, Verde, ?10.1 x 26.1 x 29.5 cm; 940 grammi In offerta a 79,99 € – invece di 104,99 €

sconto 24% – fino a 28 nov 22

Click qui per approfondire

Bosch Levigatrice e lucidatrice a batteria EasyCurvSander 12, 1 batteria, sistema 12 volt, in scatola In offerta a 84,99 € – invece di 136,49 €

sconto 38% – fino a 28 nov 22

Click qui per approfondire

Bosch PMF 350 CES Utensile Multifunzione, 350 Watt, per Accessori Starlock e Starlockplus, in Valigetta, Nero/Verde In offerta a 132,99 € – invece di 218,39 €

sconto 39% – fino a 28 nov 22

Click qui per approfondire

Bosch Robot rasaerba Indego M + 700, con batteria da 18 V e funzione App, stazione di ricarica in dotazione, larghezza di taglio di 19 cm, per prati fino a 700 m², in confezione di cartone In offerta a 749,99 € – invece di 1199,90 €

sconto 37% – fino a 28 nov 22

Click qui per approfondire