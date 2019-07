Offerte Prime Day Fotografia Sony per il 15 e 16 Luglio

Stai seguendo il Prime Day con Macitynet? Ecco alcuni riferimenti veloci:

Pagina Prime Day di macitynet : con tutte le offerte raggruppate per temi e marchi: Apple, Netatmo, Philips, Homekit, Domotica, Fotografia, Illuminazione etc e con già tantissimi articoli ed elenchi smart da cui scegliere.

: con tutte le offerte raggruppate per temi e marchi: Apple, Netatmo, Philips, Homekit, Domotica, Fotografia, Illuminazione etc e con già tantissimi articoli ed elenchi smart da cui scegliere. Pagina della diretta Prime Day con tutte le Offerte Imperdibili e Offerte lampo valide solo per qualche ora e le offerte top.

con tutte le Offerte Imperdibili e Offerte lampo valide solo per qualche ora e le offerte top. –Canale Telegram delle Offerte Macitynet: le stesse della diretta qui sopra ma dritte sul nostro canale telegram speciale. Iscriversi è facile da iPhone, Android e desktop.

Le offerte di cui ti parliamo in questa pagina sono valide solo per il 15 e 16 Luglio 2019.

Anche Sony ha una marea di occasioni per il Prime Day e con offerte davvero interessanti. Prima tra tutte la Sony Alpha 7K, mirrorless Full Frame con sensore CMOR Exmor da 24.3 MP, processore BIONZ X e mirino elettronico, venduta in kit con l’obiettivo SEL 28-70 mm f/3.5 – 5.6 con uno sconto del 60%.

In alternativa è scontata a metà prezzo (50%) anche la mirrorless APS-C Sony Alpha 6000L venduta in kit con l’obiettivo 16-50 mm. Se invece cercate una videocamera, un buonissimo affare (lo sconto è del 47%) lo trovate sulla Sony FDR-AX33 Handycam 4K dotata di sensore CMOS Exmor R da 7,76 mm ed obiettivo ZEISS Vario-Sonnar T con Zoom Ottico 10x e doppio slot di memoria per schede SD.

Tra i vari sconti Prime Day di Sony ci sono ovviamente anche le batterie e diversi obiettivi per potenziare la propria attrezzatura fotografica, come lo zoom super grandangolare 10-18 mm f/4 scontato al 33%, lo zoom 24-70 mm f/4 in offerta al 48% e l’obiettivo tuttofare con focale fissa 35 mm f/1.8 in sconto del 32%.

Sony ACC-TRW Kit di accessori, Nero In offerta a € 69,00 – sconto 23%

– fino al 7/16/19 23:59

Click qui per approfondire

Sony Alpha 6000L Fotocamera Digitale Mirrorless Compatta con Obiettivo Intercambiabile 16-50 mm, Sensore APS-C CMOS Exmor da 24.3 MP, Mirino OLED Tru-Finder, Argento In offerta a € 449,00 – sconto 50%

– fino al 7/16/19 23:59

Click qui per approfondire

Sony Alpha 6000L Fotocamera Digitale Mirrorless Compatta con Obiettivo Intercambiabile 16-50 mm, Sensore APS-C CMOS Exmor da 24.3 MP, Mirino OLED Tru-Finder, Bianco In offerta a € 449,00 – sconto 50%

– fino al 7/16/19 23:59

Click qui per approfondire

Sony Alpha 6000L Fotocamera Digitale Mirrorless Compatta con Obiettivo Intercambiabile 16-50 mm, Sensore APS-C CMOS Exmor da 24.3 MP, Mirino OLED Tru-Finder, Grigio In offerta a € 449,00 – sconto 50%

– fino al 7/16/19 23:59

Click qui per approfondire

Sony Alpha 6000L Fotocamera Digitale Mirrorless Compatta con Obiettivo Intercambiabile 16-50 mm, Sensore APS-C CMOS Exmor da 24.3 MP, Mirino OLED Tru-Finder, Nero In offerta a € 399,00 – sconto 56%

– fino al 7/16/19 23:59

Click qui per approfondire

Sony Alpha 6300 Kit Fotocamera Digitale Mirrorless Compatta con Obiettivo Intercambiabile SEL 16-50 mm, Sensore APS-C CMOS Exmor HD da 24.2 MP, 425 pt Fast Hybrid AF 11 fps, Nero In offerta a € 699,00 – sconto 53%

– fino al 7/16/19 23:59



Sony Alpha 6500 Fotocamera Digitale Mirrorless Compatta con Obiettivo Intercambiabile, Sensore APS-C CMOS Exmor HD da 24.2 MP, 425 pt Fast Hybrid AF 11 fps, Stabilizzazione Integrata 5 Assi, Nero In offerta a € 979,00 – sconto 42%

– fino al 7/16/19 23:59

Click qui per approfondire

Sony Alpha 7K Kit Fotocamera Digitale Mirrorless Full-Frame con Obiettivo Intercambiabile SEL 28-70 mm, f/3.5 – 5.6, attacco Sony E-Mount, Sensore CMOS Exmor Full-Frame da 24.3 MP, Nero In offerta a € 679,00 – sconto 60%

– fino al 7/16/19 23:59

Click qui per approfondire

Sony Alpha 7M2K Kit Fotocamera Digitale Mirrorless Full-Frame con Obiettivo Intercambiabile SEL 28-70 mm, Sensore CMOS Exmor Full-Frame da 24.3 MP, Stabilizzazione Integrata a 5 Assi, Nero – In offerta a € 999,00 – sconto 55%

– fino al 7/16/19 23:59

Click qui per approfondire

Sony DSC-HX90 Fotocamera Compatta con Sensore CMOS Exmor R, 18.2 Mp, Zoom Ottico 30X, Nero In offerta a € 249,00 – sconto 48%

– fino al 7/16/19 23:59

Click qui per approfondire

Sony DSC-RX100M4 Fotocamera Digitale Compatta, 20.1 Megapixel, Sensore CMOS Exmor RS, Zoom Ottico: 2,9x/Zoom digitale fino a 11x, Nero In offerta a € 539,00 – sconto 49%

– fino al 7/16/19 23:59

Click qui per approfondire

Sony DSC-RX10M3 Fotocamera Digitale Cyber-shot, Sensore CMOS Exmor RS da 1″ e 20,2 Megapixel, Obiettivo Zeiss Vario-Sonnar T* 24-600 mm F2,4-4, Nero In offerta a € 999,00 – sconto 47%

– fino al 7/16/19 23:59

Click qui per approfondire

Sony DSC-WX500 Fotocamera Digitale Compatta Cyber-shot, Sensore CMOS Exmor R da 18,2 Megapixel, Obiettivo Zeiss Vario-Sonnar T* con Zoom Ottico 30x, Nero In offerta a € 219,00 – sconto 45%

– fino al 7/16/19 23:59

Click qui per approfondire

Sony FDR-AX100E Videocamera Handycam, Sensore CMOS Exmor R da 1″ retroilluminato, Obiettivo ZEISS Vario-Sonnar T* con Zoom Ottico 12x, Nero In offerta a € 819,00 – sconto 59%

– fino al 7/16/19 23:59

Click qui per approfondire

Sony FDR-AX33 Videocamera Handycam 4K Ultra HD, Sensore CMOS Exmor R da 7,76 mm retroilluminato, Obiettivo ZEISS Vario-Sonnar T* con Zoom Ottico 10x, Memory Stick PRO Duo and SD/SDHC/SDXC; Nero In offerta a € 449,00 – sconto 47%

– fino al 7/16/19 23:59

Click qui per approfondire

Sony HDR-CX625 Videocamera Handycam, Sensore CMOS Exmor R da 3,1 mm retroilluminato, Obiettivo grandangolare G con Zoom Ottico 30x, Nero In offerta a € 299,00 – sconto 46%

– fino al 7/16/19 23:59

Click qui per approfondire

Sony HVL-F20M Flash con numero guida 20, Nero In offerta a € 119,90 – sconto 26%

– fino al 7/16/19 23:59

Click qui per approfondire

Sony HVL-F45RM Flash esterno con comando a distanza senza fili (wireless, Luce LED per foto e video) nero. In offerta a € 339,00 – sconto

– fino al 7/16/19 23:59

Click qui per approfondire

Sony NP-BX1 Batteria Ricaricabile InfoLithium Serie X per Fotocamere Compatte Cyber-Shot DSCRX100, DSCHX300 e DSCWX300, 3.6 V, 1240 mAh, Argento/Nero – In offerta a € 33,00 – sconto 45%

– fino al 7/16/19 23:59

Click qui per approfondire

Sony SEL1018 Obiettivo con Zoom super grandangolare 10-18 mm F4, Stabilizzatore Ottico, APS-C, Innesto E, Nero In offerta a € 599,00 – sconto 33%

– fino al 7/16/19 23:59

Click qui per approfondire

Sony SEL1670Z Obiettivo Carl Zeiss con zoom da 16-70mm F4, APS-C, stabilizzatore ottico, Innesto E, Nero In offerta a € 639,00 – sconto 42%

– fino al 7/16/19 23:59

Click qui per approfondire

Sony SEL18200LE Obiettivo con zoom da 18-200 mm F3,5-6,3, APS-C, stabilizzatore ottico, Innesto E, Nero In offerta a € 549,00 – sconto 32%

– fino al 7/16/19 23:59

Click qui per approfondire

Sony SEL20F28 Obiettivo Grandangolare con focale fissa E F2.8 da 20 mm, Nero In offerta a € 299,00 – sconto 21%

– fino a 7/16/19 23:59

Click qui per approfondire

Sony SEL24240 Obiettivo con Zoom 24-240 mm F3.5-6.3, Stabilizzatore Ottico, Full-Frame, Innesto E, Nero In offerta a € 699,00 – sconto 36%

– fino a 7/16/19 23:59

Click qui per approfondire

Sony SEL2470Z Obiettivo con zoom DE 24-70 mm F4 ZA OSS, Nero In offerta a € 649,00 – sconto 48%

– fino al 7/16/19 23:59

Click qui per approfondire

Sony SEL28F20 Obiettivo grandangolare con Focale Fissa 28 mm F2, Full-Frame, Innesto E, Nero In offerta a € 349,00 – sconto 27%

– fino al 7/16/19 23:59

Click qui per approfondire

Sony SEL35F18 Obiettivo con focale fissa E 35 mm F1.8 OSS, Nero In offerta a € 319,00 – sconto 32%

– fino al 7/16/19 23:59

Click qui per approfondire

Sony SEL50F18F, 50 mm, F/1.8, Obiettivo con Focale Fissa, Full-Frame/APS-C, Innesto E-Mount, Nero In offerta a € 169,00 – sconto 49%

– fino al 7/16/19 23:59

Click qui per approfondire

Sony SEL55210B Obiettivo con Zoom 55-210 mm F4.5-6.3, Stabilizzatore Ottico, APS-C, Innesto E, Nero In offerta a € 189,00 – sconto 50%

– fino al 7/16/19 23:59

Click qui per approfondire

Sony VCT-SGR1, Shooting Grip con Impugnatura Ergonomica e Funzione Treppiedi per Fotocamere Digitali Compatte Sony Cyber-Shot, Ottimale per Video e Vlog, Nero In offerta a € 47,00 – sconto

– fino al 7/16/19 23:59

Click qui per approfondire

Sony VG-C3EM impugnatura verticale per fotocamera Sony A9 In offerta a € 299,00 – sconto

– fino al 7/16/19 23:59

Click qui per approfondire

Per tutte offerte del Prime Day vai su queste pagine: