Offerte 1° Maggio: in sconto i migliori marchi, da Xiaomi a Huawei e OnePlus

Sarà la primavera inoltrata, o l’approssimarsi della bella stagione, fatto sta che il catalogo GearBest è pieno zeppo di sconti e offerte sulle migliori marche, da OnePlus a Xiaomi, per finire anche su Huawei. Giusto per fare un esempio, in catalogo è presente il nuovissimo Huawei P30, che viene proposto a 554,30 euro nella variante più potente, con 8 GB di RAM.

E’ proprio il terminale Huawei uno dei protagonisti della pagina, in sconto a 664 euro nella variante da 8 GB. Si tratta di uno dei terminali più prestanti sul mercato, con un reparto multimediale di prim’ordine. Al suo fianco anche OnePlus 6T, che viene proposto a 455 euro nella variante più potente da 8 GB. Quest’ultimo prodotto è da tenere davvero in considerazione, considerando che con l’arrivo di OnePlus 7 sarà davvero difficile trovare sul mercato l’attuale modello.

Gli sconti GearBest sono davvero eterogenei e non riguardano soltanto gli smartphone. Ad esempio segnaliamo anche le bici elettriche, come la Fiido D1, che viene proposta a 427 euro e che la redazione di Macitynet ha recensito a questo indirizzo: si tratta di una delle migliori bici elettriche a basso costo.

Tra i numerosi sconti anche quelli che riguardano i robot aspirapolvere. In questo caso in sconto il vacuum Xiaomi, oltre che il nuovo modello 360s S5, che propone funzioni avanzate, come il sistema di navigazione intelligente LDS.

Ancora, tra i numerosi oggetti in sconto anche i notebook: all’interno di questa categoria non possiamo che consigliarvi il Teclast F15, notebook con schermo da 15,6 pollici Full HD e SSD da 256 GB. Al prezzo scontato di 362 euro si tratta sicuramente di un ottimo acquisto.

A questo indirizzo tutti gli sconti GearBest proposti su numerosissime altre categorie, dai droni agli accessori per la casa, dalle stampanti tridimensionali alle lampade a LED, anche smart: tra queste le lampade smart Yeelight, che toccano il minimo storico a 16 euro nella variante RGB con coupon GBLED120702.

