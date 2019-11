Offerte settimana del Black Friday: gli sconti sulle fotocamere Sony

Se siete a caccia di fotocamere capaci, effettivamente, si essere superiori ad uno smartphone per flessibilità e qualità complessiva dello scatto, dare una occhiata gli sconti praticati sulle macchine fotografiche Sony per la settimana del Black Friday.

Come vedete qui sotto si tratta di fotocamere di tutti i tipi tra le quali spicca la Full Frame Sony Alpha 7K in Kit con un SEL 28-70 mm. Si tratta di un dispositivo non certo recente (è stata rilasciata nel 2013) ma ancora piuttosto valido. Questo tipo di sistemi, infatti, invecchia con relativa lentezza e a questo prezzo, quello di una buona compatta, è da tenere in considerazione, magari come secondo corpo.

Nella lista troviamo anche grip, lenti, batterie, una videocamera, una compatta e molto altro.

Sony Alpha 7K Kit Fotocamera Digitale Mirrorless Full-Frame con Obiettivo Intercambiabile SEL 28-70 mm, Sensore CMOS Exmor Full-Frame da 24.3 MP, ILCE7B + SEL2870, Nero In offerta a € 699,00 – sconto -22%

– fino al 2-dic-19

Click qui per approfondire

Sony DSC-HX90 Fotocamera Compatta con Sensore CMOS Exmor R, 18.2 Mp, Zoom Ottico 30X, Schermo LCD 3,00”, Nero In offerta a € 269,00 – sconto -13%

– fino al 2-dic-19

Click qui per approfondire

Sony DSC-RX10 Fotocamera Digitale Cyber-shot, Sensore CMOS Exmor R da 1″ e 20,2 Megapixel, Obiettivo Zeiss Vario-Sonnar T* con Zoom Ottico 8,3x, Nero In offerta a € 529,00 – sconto -29%

– fino al 2-dic-19

Click qui per approfondire

Sony DSC-WX500 Fotocamera Digitale Compatta Cyber-shot, Sensore CMOS Exmor R da 18,2 Megapixel, Obiettivo Zeiss Vario-Sonnar T* con Zoom Ottico 30x, Nero In offerta a € 219,00 – sconto -14%

– fino al 2-dic-19

Click qui per approfondire

Sony FDR-AX33 Videocamera Handycam 4K Ultra HD, Sensore CMOS Exmor R da 7,76 mm retroilluminato, Obiettivo ZEISS Vario-Sonnar T* con Zoom Ottico 10x, Memory Stick PRO Duo and SD/SDHC/SDXC; Nero In offerta a € 479,00 – sconto -16%

– fino al 2-dic-19

Click qui per approfondire

Sony FDR-X3000RFDI Action Camera 4K con Kit Telecomando Live View, Sensore CMOS Exmor R, lenti Carl Zeiss Tessar, Wi-Fi, NFC, GPS, Bianco In offerta a € 299,00 – sconto -38%

– fino al 2-dic-19

Click qui per approfondire

Sony HDR-CX625 Videocamera Handycam, Sensore CMOS Exmor R da 3,1 mm retroilluminato, Obiettivo grandangolare G con Zoom Ottico 30x, Nero In offerta a € 299,00 – sconto -34%

– fino al 2-dic-19

Click qui per approfondire

Sony NP-BX1 Batteria Ricaricabile InfoLithium Serie X per Fotocamere Compatte Cyber-Shot DSCRX100, DSCHX300 e DSCWX300, 3.6 V, 1240 mAh, Argento/Nero In offerta a € 34,90 – sconto -22%

– fino al 2-dic-19

Click qui per approfondire

Sony NP-FW50 Batteria ricaricabile, Nero – In offerta a € 49,90 – sconto -29%

– fino al 2-dic-19

Click qui per approfondire

Sony SEL1018 Obiettivo con Zoom Grandangolare 10-18 mm F4, Stabilizzatore Ottico, APS-C, Innesto E, Nero In offerta a € 589,00 – sconto -24%

– fino al 2-dic-19

Click qui per approfondire

Sony SEL18135 Obiettivo con Zoom 18-135 mm F3.5-5.6, Stabilizzatore Ottico, APS-C, Innesto E, Nero In offerta a € 449,00 – sconto -15%

– fino al 2-dic-19

Click qui per approfondire

Sony SEL28F20 Obiettivo Grandangolare con Focale Fissa 28 mm F2, Full-Frame, Innesto E, Nero In offerta a € 299,00 – sconto -24%

– fino al 2-dic-19

Click qui per approfondire

Sony SEL35F18 Obiettivo con focale fissa E 35 mm F1.8 OSS, Attacco Sony-E, Nero In offerta a € 299,00 – sconto -26%

– fino al 2-dic-19

Click qui per approfondire

Sony SEL55210B Obiettivo con Zoom 55-210 mm F4.5-6.3, Stabilizzatore Ottico, APS-C, Innesto E, Nero In offerta a € 199,00 – sconto -31%

– fino al 2-dic-19

Click qui per approfondire

Sony VCT-SGR1, Shooting Grip con Impugnatura Ergonomica e Funzione Treppiedi per Fotocamere Digitali Compatte Sony Cyber-Shot, Ottimale per Video e Vlog, Nero In offerta a € 49,90 – sconto -38%

– fino al 2-dic-19

Click qui per approfondire

