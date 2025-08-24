Offerte Sonos Move 2, Roam 2, Beam Gen 2, Sub 4 ed Era 300 con sconti oltre il 30%

L’ecosistema Sonos è diventato negli anni un riferimento per chi cerca audio di qualità “plug & play”, multi-room e aggiornabile nel tempo. Dalla cassa tascabile per la spiaggia alla soundbar per il salotto con Dolby Atmos, l’idea è sempre la stessa: un’app unica, set-up veloce, streaming da qualunque servizio e possibilità di espandere gradualmente l’impianto con subwoofer e diffusori posteriori. Le funzioni “intelligenti” non sono un gadget: Trueplay adatta la resa dell’altoparlante alla stanza, mentre con Wi-Fi e Bluetooth a bordo (sui modelli più recenti) si passa al volo dall’ascolto in casa a quello all’aperto.

E per l’home theater, le soundbar Sonos supportano Dolby Atmos quando collegate a TV compatibili via HDMI eARC/ARC, con un campo sonoro più ampio e dialoghi più chiari.

Di seguito troviamo le offerte Amazon sui cinque prodotti Sonos più richiesti – dallo speaker portatile alla soundbar.

Sonos Move 2: lo speaker portatile “serio” con batteria fino a 24 ore

Se cercate uno speaker veramente portatile ma con un suono “da impianto”, Move 2 è la risposta. Rispetto al primo Move raddoppia l’autonomia fino a 24 ore, integra Wi-Fi + Bluetooth e sfrutta Auto Trueplay: i microfoni regolano il profilo in base all’acustica dell’ambiente, così dal tavolo della cucina al terrazzo la resa resta corposa e bilanciata. La scocca ha certificazione IP56 contro pioggia e polvere, c’è la base di ricarica inclusa e – se serve – si può alimentarlo anche via USB-C PD in mobilità. In casa, entrate nella rete Sonos per multi-room, stereo con un secondo Move 2 o come diffusore per la TV se lo abbinate a una soundbar. In mobilità, passate al Bluetooth e continuate l’ascolto senza soluzione di continuità. Insomma: è lo “tuttofare premium” che fa sia da cassa party sia da diffusore principale in ambienti medio-piccoli.

Sonos Roam 2: ultraleggero, impermeabile e sempre con te

Per chi vuole la portabilità estrema, Roam 2 è lo speaker da infilare nello zaino: meno di 500 g, dimensioni compatte e grado IP67 (resiste a immersione temporanea e polvere). L’idea è semplice: porti l’audio Sonos ovunque – mare, montagna, giardino – senza rinunciare a chiarezza e bassi credibili per la taglia.

La connettività Wi-Fi + Bluetooth ti consente di usarlo in casa dentro l’ecosistema Sonos (con gruppi di stanze, allarmi musicali, sincronizzazione tra stanze) e fuori casa come un normalissimo speaker Bluetooth. I comandi fisici sono più chiari e robusti, la batteria regge la giornata tipo, e quando rientri a casa lo posi sulla basetta (o colleghi un cavo USB-C) e riparti. È il Sonos perfetto per chi ascolta podcast, playlist pop e radio in mobilità, ma vuole anche integrarlo nel sistema multi-room quando torna tra quattro mura.

Sonos Era 300: lo speaker con audio spaziale (Dolby Atmos) per musica e cinema

Era 300 è lo speaker Sonos progettato attorno all’audio spaziale: sei driver che sparano in avanti, ai lati e verso l’altoper ricostruire un palco sonoro che avvolge – con brani Dolby Atmos Music si percepiscono livelli e posizionamenti che con il classico stereo non esistono. In salotto, una coppia di Era 300 come posteriori con Beam (Gen 2) o – meglio ancora – con Arc crea un 5.1.2/7.1.4 virtuale sorprendente per intensità e coerenza.

Ci sono Wi-Fi e Bluetooth, ingresso linea/USB-C (con adattatore), AirPlay 2 e l’integrazione completa nell’app Sonos. Rispetto ad altri smart speaker, Era 300 punta più in alto: non è solo “comodo”, è soprattutto coinvolgente con musica moderna, live e soundtrack. Se vuoi un diffusore “one-box” che riempie la stanza o vuoi fare un salto di qualità come surround, è la scelta giusta.

Sonos Beam (Gen 2): la soundbar compatta con Dolby Atmos

La Beam di seconda generazione è la soundbar “smart” che sta sotto quasi ogni TV senza invadere il mobile, ma regala dialoghi nitidi e un suono più ampio rispetto ai diffusori integrati del televisore. Il salto di qualità della Gen 2 è il supporto a Dolby Atmos (quando la TV è compatibile e collegata via HDMI eARC/ARC), che apre la scena anche in verticale con un effetto 3D più immersivo su film e serie, e dà maggiore respiro a concerti ed eventi sportivi.

L’installazione è semplificata (due cavi, app Sonos per la calibrazione), integra i servizi musicali, si comanda anche con la voce e si espande facilmente: puoi aggiungere un Sub per le basse frequenze e due Era 100/300 come posteriori per un 5.1 “senza fili”. Se hai poco spazio o non vuoi riempire il salotto di casse, Beam (Gen 2) è il punto d’ingresso ideale all’home theater Sonos.

Sonos Sub 4: il nuovo subwoofer che completa l’impianto

Arrivato di recente, Sub 4 è l’evoluzione del subwoofer Sonos: nuovo processore, più memoria e Wi-Fi aggiornato(compatibile Wi-Fi 6), per aggancio più rapido e latenza sempre sotto controllo. Il design resta l’icona a “finestra” con i due driver contrapposti che annullano le vibrazioni del cabinet: risultato, bassi profondi e puliti senza risonanze, perfetti per esplosioni al cinema ma anche per funk, elettronica e colonne sonore.

Un vantaggio Sonos è la semplicità: si aggiungi dall’app, si sceglie la stanza (Beam in salotto? Arc nello studio?) e in pochi secondi il sistema resetta i crossover, lasciando alla soundbar e ai posteriori la parte medio-alta. In ambienti ampi puoi perfino abbinare due Sub per una risposta più uniforme. E’ possibile trasformare la Beam (Gen 2) in un impianto che “riempie la pancia”.

