Super offerte su Amazon Music Unlimited, Kindle Unlimited e Amazon Business: sconti per tutti e prezzi shock

Amazon lancia tre offerte davvero imperdibili per tutti gli amanti della musica, della lettura, o per le imprese che amano acquistare dal catalogo online del colosso. Ecco le promo che vi permetteranno di ascoltare musica per 4 mesi 99 centesimi, leggere libri per tre mesi completamente gratis, e acquistare dal catalogo con uno sconto del 20%.

4 mesi di Amazon Music Unlimited a 0,99€

La prima promozione che in molti accetteranno sicuramente di buon grado è quella che riguarda Amazon Music Unlimited, il servizio premium di musicale digitale di Amazon che offre accesso a più 50 milioni di brani, inclusi i più recenti e famosi album, e migliaia di playlist e stazioni radio. L’utente abbonato potrà riprodurre online o scaricare brani per l’ascolto offline senza interruzioni pubblicitarie. I clienti Amazon Music Unlimited hanno anche accesso al controllo vocale su dispositivi abilitati Alexa. L’offerta è valida per nuove sottoscrizioni effettuate dal 13 Novembre 2019 al 6 Gennaio 2020. Per aderire all’offerta è sufficiente iscriversi direttamente da questo link.

3 mesi di Kindle Unlimited gratis

Questa offerta permetterà agli utenti di leggere oltre 1 milione di eBook su qualsiasi dispositivo, per tre mesi, in modo del tutto gratuito. La promozione prevede un canone di 0 euro, anziché 29,97 con rinnovo automatico a 9,99€ al mese, che può essere disabilitato in qualsiasi momento. La promozione è valida fino al giorno 8 dicembre 2019. Per abbonarsi a tre mesi di libri gratis su Kindle è sufficiente iscriversi da questo link.

-20% sul primo acquisto fino a 100€ su Amazon Business

Amazon Business è il nuovo negozio online pensato per professionisti e aziende di tutte le dimensioni. L’utente potrà registrarsi senza costi aggiuntivi e accedere a milioni di prodotti e benefici esclusivi come l’impostazione di procedure di approvazione degli ordini, limiti di spesa personalizzati, la visualizzazione di prezzi al netto dell’IVA e la gestione delle fatture. Al momento, dopo la registrazione, utilizzando il codice promozionale AB20OFF, l’utente riceverà il 20% di sconto sul primo acquisto fino a 100 euro su Amazon Business. Clicca qui per iscriverti ad Amazon Business e sfruttare lo sconto.