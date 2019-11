Offerte Xiaomi: Mi Band 4, AirDots, Mi 9, aspirapolvere e molto altro in super sconto

Nuova cascata di offerte Xiaomi, occasione ghiotta per chi è alla ricerca di un affare sui prodotti del brand cinese.

In particolare possiamo segnalare offerte lampo e coupon per alcuni die prodotti più popolari, come alcuni smartphone della serie Mi 9, i sempreverdi aspirapolvere robot e aspirapolvere senza fili alla Dyson, laptop e notebook Mi Notebook, senza dimenticare prodotti best seller quali le cuffie auricolari AirDots e l’immancabile Mi Band 4.

Da non trascurare l’offerta sugli scooter elettrici, ma così interessante.

Ecco qui di seguito la lista delle offerte più interessanti suddivisa per categorie. Non vi resta che cliccare sugli appositi link e applicare il coupon (o sfruttare l’offerta speciale) per non lasciarvi scappare l’occasione.

Smartphone

Aspirapolvere

Computer

Indossabili

Cuffie auricolari

TV Box e Accessori

Scooter

—

Le offerte sono valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.