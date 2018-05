OfferteApp iPad, le app scontate e gratuite del 16 maggio sullo Store

Si tratta di uno dei più popolari e riusciti RPG di sempre ambientato nei Forgotten Realms di Dungeons and Dragon. In questa produzione, il giocatore avrà il compito di guidare un gruppo di avventurieri nel tentativo di sconfiggere il malvagio mago Irenicus. Baldur’s Gate II: Enhanced Edition include la campagna originale di gioco Shadows of Amn, ma anche numerose espansioni come Throne of Bhaal: Travel to Tethyr, Fist of the Fallen, Unbound, A Shadow’s Life, In Defense of the Wild, The Black Pits II e Gallery of Heroes II.