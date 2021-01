One Netbook A1, il NetBook del 2021 è scontato a 537,54 euro

I netbook stanno tornando di moda e se anziché mettervi a installare Linux su un vecchio modello per ridargli nuova vita volete prenderne uno potente, performante e con le ultime tecnologie dentro, non fatevi sfuggire l’offerta su One Netbook A1 che, grazie ad un codice, viene scontato a 537,54 euro.

L’età d’oro di questi piccolissimi computer portatili cominciò nel 2007 con l’Asus Eee Pc e cominciò a finire nel 2010 quando i tablet, capitanati dal primo iPad, cominciarono a finire nelle mani degli utenti. Sebbene siano due prodotti completamente diversi per via del sistema operativo che sono in grado di far girare, generalmente il NetBook è un secondo computer sul quale affidamento ed è per questo che, chi ha già un PC, preferisce prendere un tablet.

Ma per chi lavora in mobilità, queste soluzioni sono valide ancora oggi e chi vuole poter beneficiare delle comodità e della versatilità di un NetBook non può far altro che prenderne uno di dieci anni fa, installarci dentro Linux e usarlo come può. Oppure, come dicevamo, si può affidare a One Netbook A1, non solo perché adesso è in sconto ma perché è tra i pochi ad essere una soluzione più che moderna per via delle tecnologie che ci sono dentro. Vi elenchiamo le principali di seguito:

processore dual-core Intel M3-8100Y a 1.1 GHz e Turbo Boost a 3.7 GHz

GPU Intel HD Graphics 615

tastiera QWERTY retroilliminata

8 GB di RAM

256 GB di SSD

espansione tramite microSD fino ad ulteriori 128 GB

due porte USB-A 3.0

microHDMI con supporto 4K

Ethernet RJ45

audio jack da 3.5 mm

porta RS-232

WiFi Dual Band a 2.4 e 5.0 GHz

Bluetooth 4.2

Oltre a questo c’è una porta USB-C con supporto alla tecnologia Power Delivery. Può essere usata sia per ricaricare la batteria rapidamente, sia per la trasmissione dei dati – magari collegandoci un hub – oppure come uscita video. La batteria promette fino a 8 ore di autonomia in riproduzione video, consuma solo 8W e si può ricaricare anche da una powerbank. C’è un sensore per lo sblocco del computer tramite scansione dell’impronta digitale e un gancio per fissarci eventualmente un laccio da polso.

Per finire lo schermo: è un pannello IPS da 7 pollici con risoluzione 1.920 x 1.200 pixel che ha la peculiarità di poter essere ruotato di 360 gradi, potendo così chiudersi sulla tastiera trasformandolo in una sorta di tablet con Windows 10. Eventualmente – si legge nella scheda tecnica – si può installare anche Linux.

One Netbook A1 come dicevamo è un NetBook moderno: è costruito con scocca in alluminio serie 6000, pesa poco più di mezzo chilo e misura 17,3 x 13,6 x 1,9 centimetri. Per comprarlo a 537,54 euro basta inserire il codice GBONETBOOK123 nel carrello prima dell’acquisto. E’ in vendita su Gearbest. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.