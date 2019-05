OnePlus 6T con 8GB di RAM e 128GB di ROM in offerta: circa 450 euro per poche ore

OnePlus 7 si sta avvicinando, quale momento migliore quindi per approfittare delle offerte sul suo predecessore OnePlus 6T, che ad oggi resta sempre un dispositivo fra i migliori smartphone Android disponibile sul mercato? La versione da 8GB di RAM e 128GB di ROM è infatti in offerta lampo per poche ore a circa 450 euro.

Le specifiche del dispositivi sono ormai note: display da da 6,41 pollici, risoluzione Full HD+ e tecnologia AMOLED, aspect ratio da 19,5:9, con vetro Gorilla Glass 6, 8 GB di RAM e 128 GB di memoria (la versione top di gamma), processore Snapdragon 845, GPU Adreno 5630, doppia fotocamera frontale da 20MP+16MP e apertura f/1,7, batteria da 3700 mAh, con supporto alla ricarica rapida, connettore USB-C sul fondo e lettore di impronte digitali integrato nello schermo.

Al prezzo di circa 450 euro OnePlus 6T rappresenta dunque un affare da non lasciarsi scappare se si è alla ricerca di uno smartphone dall’elevato rapporto qualità prezzo, offerta possibile considerando l’imminente lancio del nuovo modello, che, benchè dotato di specifiche più attuali, avrà sicuramente un prezzo più elevato.

OnePlus 6T con 8GB di RAM e 128GB di ROM è in offerta per poche ore al prezzo di circa 450 euro cliccando su questo link diretto. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.