OnePlus 7T e 7T Pro con Display Fluido da 90Hz ora su Amazon

Arrivano finalmente anche su Amazon OnePlus 7T e OnePlus 7T Pro, in catalogo dal 17 ottobre prossimo. Ecco prezzi e link per l’acquisto.

Ricordiamo, anzitutto, che la line up si compone di due smartphone, la versione standard e quella Pro, naturalmente più potente. Entrambi i terminali godono di caratteristiche all’avaguardia e top di gamma, ad iniziare dal Display Fluido, ecco di che si tratta, prezzi e link per l’acquisto su Amazon.

OnePlus 7T PRO

Tutte le caratteristiche di OnePlus 7T Pro le potete trovare a questo indirizzo. Ricordiamo che propone anzitutto un Fluid Display a 90 Hz, e una configurazione a tripla fotocamera per un’esperienza certamente premium. Il display da una risoluzione QHD+, di 3120×1440, con una densità di pixel impressionante, pari a 516 pixel per pollice.

OnePlus 7T Pro tenta di stare al passo con i competitor anche dal punto di vista multimediale, cercando di offrire uno studio fotografico all-in-one portatile. Il software per fotocamere, UltraShot, è stato ottimizzato al meglio, e adesso offre funzioni di ritratti retroilluminati, prestazioni migliori in condizioni di scarsa illuminazione e altro ancora, come il sistema di hybrid image stabilization combinato con le tecnologie OIS ed EIS.

Al suo interno è alimentato da una CPU Qualcomm Snapdragon 855 Plus, che permette un rendering grafico più veloce del 15%, unito ad un sistema di archiviazione UFS 3.0 fulmineo.

Costa 759 euro nella versione 8 GB di RAM e 256 GB di memoria integrata e si acquista direttamente da qui.

OnePlus 7T

OnePlus 7T, un aggiornamento rispetto al terminale uscito ad inizio 2019, propone comunque una tripla fotocamera sul retro e un display con frequenza di aggiornamento a 90 Hz.

Protagonista è la fotocamera principale è da 48 megapixel, che si affianca a un teleobiettivo ultra grandangolare da 117 gradi e possibilità di zoom 2x. Ad affiancare il sensore principale anche una seconda camera da12MP con grandezza pixel 1.0um e apertura f/2.2, e un terzo sensore da 16MP con apertura f/2.2.

OnePlus 7T ha uno spessore di soli 8,1 mm, con un display 20:9, quindi più lungo rispetto a OnePlus 7, e arriverà nei colori argento satinato e blu ghiaccio, e impiegherà un design in vetro satinato opaco. Il display arriva ad una luminosità di picco di oltre 1000 nit, quindi offrirà migliori prestazioni HDR quando si guardano video da piattaforme come Netflix.

Al suo interno il processore Qualcomm Snapdragon 855, e supporto alla ricarica Warp Charge 30T, che permette una ricarica rapida ancora più veloce.

Su Amazon si acquista a partire da 599 euro con 8 GB di RAM e una memoria integrata da 128 GB.