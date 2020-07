OnePlus 8 e 7T in offerta a partire da soli 456 euro

Se state pensando di cambiare smartphone, ci sono OnePlus 7T e OnePlus 8 in offerta a partire da soli 456 euro. Tra le caratteristiche principali di OnePlus 7T segnaliamo la presenza di una tripla fotocamera sul retro e un display con frequenza di aggiornamento a 90 Hz. Ottimo anche il reparto multimediale, composto da un set di tre sensori sulla parte posteriore: la fotocamera principale è da 48 megapixel, accompagnata da un teleobiettivo ultra grandangolare da 117 gradi con zoom 2x e da una seconda camera da 12MP con grandezza pixel 1.0um e apertura f/2.2.

Il design di OnePlus 7T non porta con sé grandi sorprese e novità rispetto al predecessore, anche se risulta leggermente più stretto e più lungo del diretto predecessore. Ha uno spessore di soli 8,1 mm, con un display 20:9, quindi più lungo rispetto a OnePlus 7, ed impiega un design in vetro satinato opaco. Non è la prima volta che OnePlus utilizza questa finitura, vista di recente sulla linea di iPhone 11: non si tratta, comunque, di un copiato, dato che OnePlus lo aveva precedentemente utilizzato su OnePlus 6 nel 2018.

Il display di OnePlus 7T (afferma la società) è più reattivo del 38% rispetto ad altri display ed ha una luminosità di picco di oltre 1000 nit, quindi offre migliori prestazioni HDR quando si guardano video da piattaforme come Netflix. Ad alimentare il terminale c’è il processore Qualcomm Snapdragon 855, con un piccolo passo avanti rispetto a molti dei dispositivi del 2019, che ospitano invece uno Snapdragon 850. Tra le altre caratteristiche, il dispositivo gode di supporto alla ricarica Warp Charge 30T, che permette una ricarica rapida ancora più veloce, del 23% più veloce della Warp Charge vista e apprezzata su OnePlus 7 Pro.

A corredo, anche altoparlanti con supporto Dolby Atmos e un motore tattile rivisto. Dentro c’è Android 10 con personalizzazione Oxygen OS. Al momento come dicevamo lo potete pagare soltanto 455,41 euro grazie all’offerta lampo attualmente in corso.

Se invece state cercando qualcosa di ancora più performante, in offerta trovate anche OnePlus 8. E’ caratterizzato da un design curvo e sottile che ne definisce le linee eleganti. Le specifiche sono incredibilmente elevate considerando il prezzo: ci troviamo di fronte ad uno smartphone dotato di schermo da 6.55 pollici AMOLED con fino a 90 Hz di refresh, processore Qualcomm Snapdragon 865 X55, doppia Modalità 5G, connettività wireless UFS3.0 e Wi-Fi 6 con velocità di picco fino a 270% più veloce rispetto al modello precedente.

OnePlus 8 include una batteria ad alta capacità 4300mAh con ricarica Warp Charge 30T che consente di di ricaricare il dispositivo dall’1% fino al 50% in soli 22 minuti, per non restare mai a secco. Presenta anche una tripla fotocamera da 48 MP, fra cui anche una lente grandangolare da 116° per riprese più ampie, particolarmente adatta a foto di gruppo o paesaggi interminabili, cui si affianca l’ormai immancabile lente telefoto per la modalità ritratto. Non manca il sensore di impronte digitali inserito direttamente sullo schermo, per la massima comodità in fase di autenticazione e sblocco.

Con l’offerta attuale, attivabile inserendo il codice GBOP812JULY nel carrello prima dell’acquisto, ve lo portate a casa per 655,79 euro. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.