OnePlus 8 in super offerta: si acquista da soli 580 euro con coupon

Offerta da non perdere quella dedicata a OnePlus 8, il modello “minore” dell’ultima generazione di smartphone OnePlus, che si acquista nella sua particolare colorazione verde acqua a partire da soli 580 euro grazie ad un coupon dedicato.

OnePlus 8 è caratterizzato da un design curvo e sottile che ne definisce le linee eleganti, esaltate anche dalla particolare colorazione verde marino.

Le specifiche del dispositivo sono incredibilmente elevate considerando il prezzo: ci troviamo di fronte ad uno smartphone dotato di schermo da 6.55 pollici AMOLED con fino a 90 Hz di refresh, processore Qualcomm Snapdragon 865 X55, doppia Modalità 5G, connettività wireless UFS3.0 e Wi-Fi 6 con velocità di picco fino a 270% più veloce rispetto al modello precedente.

OnePlus 8 include una batteria ad alta capacità 4300mAh con ricarica Warp Charge 30T che consente di di ricaricare il dispositivo dall’1% fino al 50% in soli 22 minuti, per non restare mai a secco.

Presenta anche una tripla fotocamera da 48 MP, fra cui anche una lente grandangolare da 116° per riprese più ampie, particolarmente adatta a foto di gruppo o paesaggi interminabili, cui si affianca l’ormai immancabile lente telefoto per la modalità ritratto.

Non manca il sensore di impronte digitali inserito direttamente sullo schermo, per la massima comodità in fase di autenticazione e sblocco.

L’offerta è particolarmente succosa e si parte da soli 580 euro, ecco i link per l’acquisto:

L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.