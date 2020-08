OnePlus Buds, in offerta a 67 € le cuffie auricolari rivali di AirPods con 30 ore di autonomia

Nuova offerta da non perdere per un prodotto OnePlus: parliamo dei OnePlus Buds, le cuffie auricolari true wireless di OnePlus già in sconto al prezzo di 67 euro.

Grazie alle loro caratteristiche OnePlus Buds potrebbero diventare il punto di riferimento per chi è alla ricerca di un’alternativa un po’ più economica rispetto agli AirPods di Apple, senza rinunciare alle performance.

I buds sono auricolari half-in-ear caratterizzati da uno stile alla AirPods ed accompagnati dalla classica custodia per la ricarica magnetica on the go.

Uno dei punti di forza è sicuramente l’autonomia: ogni singola ricarica garantisce fino a 7 ore di ascolto continuo, che diventano 30 ore ricaricando le cuffie nella loro custodia. Grazie alla funzionalità di ricarica veloce integrata nella custodia, bastano solo 10 minuti di ricarica per ripristinare fino a 10 ore di ascolto.

OnePlus Buds integra tre microfoni ed un apposito algoritmo di cancellazione del rumore, per rendere perfetta la comunicazione in caso di chiamate vocali e per migliorare il più possibile la qualità audio in ambienti rumorosi.

Includono un driver dinamico da 13,4 mm che supporta tecnologie stereo tridimensionali con Dolby Atmos e Dirac Audio Tuner, mentre i controlli sono precisi e versatili grazie ai pulsanti touch presenti sul padiglione auricolare. Infine grazie alla certificazione IPX4, i OnePlus Buds sono al riparo da spruzzi in modo da poter essere utilizzati anche in ambito sportivo.

Disponibili nei colori grigio scuro, bianco e blu, OnePlus Buds si acquistano in offerta a soli 67 euro cliccando su questo link diretto.

L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.