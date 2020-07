OnePlus Nord già in offerta a 370 euro circa con codice coupon dedicato

A pochi giorni dal lancio ufficiale OnePlus Nord, il nuovo smartphone mid range di OnePlus, è già in offerta a poco più di 370 euro su Gearbest grazie ad due coupon esclusivi..

Andato sold-out durante i primi giorni di disponibilità, OnePlus Nord segna il ritorno di OnePlus su fasce di prezzo più contenute, senza trascurare le specifiche tecniche ed offrendo un dispositivo dal rapporto qualità prezzo praticamente impareggiabile.

Lo smartphone è equipaggiato con un processore Qualcomm Snapdragon 765G 5G, che si unisce a una memoria RAM da 8 o 12 GB a seconda della versione scelta. Il display è Fluid AMOLED da 6.44 pollici con un refresh rate a 90 Hz e 2.048 livelli di luminosità automatica.

OnePlus Nord supporta la caratteristica Warp Charge 30T, in grado di portare la batteria da 4.115 mAh al 70% in appena mezz’ora, dunque adatta anche e soprattutto per un pubblico di gamer.

Molto evoluto il comparto fotografico: lo smartphone integra lo stesso sensore Sony IMX586 da 48 MP presente sulla linea OnePlus 8, completo di un’ampia apertura f/1.75, stabilizzazione ottica dell’immagine (OIS), un altro sensore ultra grandangolare da 8 MP, una fotocamera macro; a questo si aggiunge anche una doppia fotocamera frontale, con sensore principale da 32 MP.

Si tratta insomma di un’offerta da non lasciarsi sfuggire ecco qui di seguito i link per acquistare OnePlus Nord in offerta.

OnePlus Nord con 8 GB di RAM e 128 GB di memoria a 377 euro con coupon W502456981227001

OnePlus Nord con 12 GB di RAM e 256 GB di memoria a 439 euro con coupon E50245D15A9EB000

Le offerte sono valide fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.