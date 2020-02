OPPO Realme 5 Pro, 5 telecamere, processore Snapdragon e design moderno

Se ce un brand che al momento riesce a garantire uno dei migliori rapporti qualità/prezzo, quello è certamente. Quello che vi proponiamo oggi prende il nome di OPPO Realme 5 Pro, in offerta lampo a 203,93 euro: non gli manca davvero nulla per essere potente, versatile e adatto anche agli utenti più esigenti: 5 telecamere, processore Snapdragon e tanto altro dietro ad un design moderno. Clicca qui per acquistarlo.

Sbloccato per l’uso in tutto il mondo, quindi perfettamente utilizzabile anche in Italia, OPPO Realme 5 Pro propone anzitutto un ampio schermo da ben 6,3 pollici Full HD+ con tecnologia AMOLED e una densità di pixel particolarmente elevata di 409 ppi, per un’esperienza visiva vivida e immersiva, grazie al ben noto design con notch a goccia.

Dal punto di vista multimediale propone ben 5 telecamere, con 4 camere sul retro da 48MP + 8MP + 2MP + 2MP, mentre sul frontale trova spazio una camera selfie da 16MP.

Dotato di 4GB RAM e 128GB di ROM propone Android 9.0 a bordo, che si muove grazie al processore Snapdragon 712 AIE, affiancato da una GPU Adreno 616. Il terminale viene alimentato poi da una batteria monstre da 4035 mAh. Propone anche un vano per inserire due Sim, Dual Standby, con supporto naturalmente al 4G.

Dal punto di vista multimediale il terminale permette di registrare video 2160P, con supporto al 4K. Lato connettività gode di bluetooth 5.0, di ingresso jack da 3.5mm, supporto MicroSD e connettore USB-C. Ovviamente, il dispositivo ha i servizi Google attivi e funzionanti, con il Google Play Store presente di fabbrica.

OPPO Realme 5 Pro presa 184 grammi e ha dimensioni pari a 15,70 x 7,00 x 0,89 cm.

Solitamente ha un costo di 256,84 euro, ma al momento si acquista in offerta lampo a 203,93 euro. Clicca qui per acquistarlo.

L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.