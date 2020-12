Orologio digitale da scrivania, tutto luci e colori, in sconto a 75,59 euro

C’è un bel regalo che potete fare a chi ama la tecnologia e i puzzle: su GearBest, grazie ad una promozione attiva con un codice, c’è un particolarissimo orologio digitale in offerta a 75,59 euro.

Più grande di molti orologi digitali da scrivania – misura all’incirca 31 x 5,5 x 9 centimetri – arriva in una scatola completamente disassemblato. Sono all’incirca 200 pezzi e ci sono chiaramente le istruzioni per poterselo costruire da sé. Come una specie di puzzle tridimensionale, andranno perciò unite le varie parti fino ad ottenere quello che alla fine sarà un appariscente orologio da tavolo.

Oltre all’ora e al minuto corrente segna anche i secondi, e ciascuna delle sei cifre che compone l’orario corrente è mostrata attraverso l’accensione della relativa targhetta. In pratica funziona così: alla base troviamo una serie di LED, sopra i quali vengono posizionate le dieci targhette delle singole cifre (da 0 a 9) che compongono l’orario. I LED sottostanti si accendono per illuminare la sola targhetta del numero corrente, in modo tale da mostrare l’ora in un modo particolarmente luminoso e colorato, come si può vedere nel video che segue.

Questo orologio consuma pochissimo – siamo intorno ai 16W, si legge nella scheda tecnica – e si alimenta tramite spina USB-C, quindi può essere collegato alla presa del computer in modo tale da accenderlo soltanto quando ci si trova lì davanti, oppure ad un qualsiasi alimentatore USB-C per averlo sempre attivo. Si può spegnere di notte in modo da non disturbare il riposo e si può regolare l’intensità luminosa su dieci diversi livelli, in modo da adattarne la visibilità in base alle proprie preferenze e al contesto nel quale viene impiegato.

Anche i colori si possono personalizzare: ci sono cinque diverse modalità tra cui scegliere, compresa quella arcobaleno che seleziona un colore diverso – tra 16 milioni disponibili – per ogni numero e ad ogni variare della cifra accesa in quel momento.

Come detto si tratta di una curiosa idea regalo, visto il periodo, soprattutto se il destinatario è una persona a cui piace assemblare gli oggetti. Il prezzo, inserendo il codice GB$DIYCLOCK al momento dell’acquisto, sarà di 75,59 euro. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.