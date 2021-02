Oukitel Bison 2021, lo smartphone a prova di tutto con quattro fotocamere

Gli amanti degli smartphone indistruttibili ora hanno una valida opzione in più tra cui scegliere, tanto più che al momento è pure in offerta lampo: Oukitel Bison 2021 costa 132 euro, quasi la metà rispetto al prezzo di listino. Ma prima di rimandarvi all’offerta, di cui trovate i dettagli in fondo a questo articolo, vi parliamo dei suoi punti di forza.

Partiamo innanzitutto dalle caratteristiche che lo rendono diverso dagli smartphone tradizionali e che fanno invece parte della categoria di dispositivi di cui fa parte. Rugged vuol dire robusto e questi telefoni sono progettati per resistere a condizioni estreme senza l’ausilio di una custodia. E in questo senso è davvero un bisonte (in inglese, appunto, bison):

La scheda tecnica parla innanzitutto di una resistenza operativa in ambienti con una temperatura compresa tra i -20°C e i 55°C e una resistenza ai graffi di livello 7 su 10 nella scala di Mohs, un criterio empirico per la valutazione della durezza dei materiali che prende il nome dal mineralogista tedesco Friedrich Mohs, che la ideò nel 1812. Per fare alcuni esempi, in questa scala la durezza di un’unghia è di 2,2, della punta di un coltello di acciaio da 5,1 a 5,5, del vetro da finestre da 5,6 a 6,5, di una lima da ferro di circa 6,5, della porcellana da 6 a 7; alcuni tipi di ceramica, tra cui il grès porcellanato, possono raggiungere la durezza 8.

Tra le altre certificazioni figurano quella di livello IP68, il che vuol dire che resiste alle infiltrazioni di polvere e di acqua sopportando immersioni fino a 1,5 metri di profondità per 30 minuti. IP69K, la più alta quando si tratta di resistenza a pressione e temperatura, e MIL-STD-810g che assicura resistenza completa a cadute su superfici rigide ad un’altezza massima di 1,5 metri. Tutta questa resistenza la troviamo in un telefono che misura 15,8 x 7,8 x 1,8 centimetri e pesa 230 grammi.

Lato prestazioni, Oukitel Bison 2021 monta un processore a otto core MediaTek Helio G25 affiancato da 6 GB di RAM e 64 GB di capacità estensibili tramite microSD fino ad ulteriori 256 GB (e contemporaneamente può ospitare fino a 2 nano SIM). Monta una batteria da 8.000 mAh ricaricabile tramite USB-C con supporto alla ricarica rapida a 18W che promette fino a 145 ore di autonomia nell’ascolto di musica, oppure 34 ore in telefonata, 18 ore nella visione di video oppure 11 ore in videogiochi.

Questo telefono offre connettività Bluetooth 5.0 e connessione 4G, inoltre monta un triplo sensore di localizzazione che utilizza i sistemi GPS, Glonass e Galileo per il posizionamento preciso sulla mappa, il sistema operativo è Android in versione 10 e lo schermo è da 5.66″ con risoluzione pari a 1.520 x 720 pixel con riconoscimento del tocco con i guanti attivando l’apposita modalità.

Per quanto riguarda il comparto multimediale, la fotocamera anteriore è da 8 MP ed è accompagnata da tecnologia AI che consente, tra gli altri, di aggiungere effetti digitali di mascheramento per il volto. Sul retro troviamo invece ben quattro fotocamere: una principale da 13 MP con supporto alla tecnologia HDR, una per i ritratti da 2 MP, una per fotografie ravvicinate macro (a partire da 4 centimetri di distanza dal soggetto) da 2 MP e una quarta camera ausiliaria.

Per finire, presenta un tasto laterale utilizzabile per la modalità SOS e che può essere eventualmente programmato anche nel click singolo per attivare uno strumento secondario (come ad esempio la torcia o la bussola) e nel doppio click per avviare un’applicazione preferita (come ad esempio la fotocamera).

Se siete interessati all’acquisto, come dicevamo Oukitel Bison 2021 è attualmente in sconto su Gearbest. Anziché 241 euro, con lo sconto del 46% in offerta lampo lo pagate 131,28 euro. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.