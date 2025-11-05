OUKITEL WP23 Plus, smartphone per uomini duri a soli 120 €

Ecco uno smartphone per chi cerca affidabilità e autonomia in ogni contesto, anche quelli più impegnativi: OUKITEL WP23 Plus, ora in offerta speciale, fa parte della categoria dei rugged phone ovvero quei dispositivi costruiti per resistere a urti, cadute e condizioni ambientali difficili senza bisogno di una cover e tuttavia senza dover rinunciare alle funzioni più utili di uno smartphone di oggi.

Punto forte è la batteria da 10.600 mAh, una capacità ben al di sopra della media, che promette giornate di utilizzo intenso senza mai ricaricarlo e permette perfino di utilizzare la carica per ricaricare un altro telefono come fosse una powerbank. Poi, quando arriva il momento di ricaricarlo, sappiate allora che c’è la ricarica rapida da 33 Watt tramite USB-C che permette di tornare subito operativi in poco tempo.

Lato prestazioni offre 8 GB di RAM e 256 GB di memoria interna espandibile tramite microSD. C’è inoltre il supporto dual SIM per chi vuole usarlo con due linee telefoniche separate.

Monta poi uno schermo HD da 6,5 pollici a 60 Hz mentre per quanto riguarda il comparto fotografica monta una fotocamera posteriore da 13 MP e una frontale da 5 MP. Il tutto gira su Android 14.

Infine tra le altre funzioni più utili non mancano la connettività NFC per i pagamenti contactless, il Bluetooth 5.0 per collegare auricolari o altri dispositivi wireless e lo sblocco tramite impronta digitale.

La promozione

Se siete interessati all’acquisto di questo prodotto allora sappiate che nel momento in cui scriviamo è in corso una interessante promozione che vi permette di comprarlo in sconto: vi costa circa 120 €.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.

Le immagini presenti in questo articolo sono state messe a disposizione dall’inserzionista.