OUKITEL Z32, lo smartwatch 4G dal sapore classico con base di ricarica wireless a 119,86 euro

Gli amanti degli orologi tradizionali, dal sapore classico, ma che non vogliono rinunciare alle funzionalità smart, hanno un nuovo punto di riferimento economico.

E’ OUKITEL Z32, uno smartwatch 4G dal quadrante circolare, che offre tutte le funzionalità smart di ultima generazione, e che non rinuncia al supporto 4G, con possibilità di far chiamate direttamente dal polso. E’ al momento in offerta lampo a 119,86 euro.

Tra le caratteristiche più importanti dell’orologio la presenza di un carica batteria wireless, che consente di ricaricare l’orologio in totale mobilità, anche in assenza di una presa di corrente.

La capienza della batteria complessiva, tra orologio e basetta di ricarica wireless, è di ben 1800 mAh. Si tratta di una caratteristica particolarmente originale, non presente sui competitor.

L’orologio monta un cinturino standard da 22 mm, facilmente sostituibile, e uno schermo rotondo da 1,6 pollici con una risoluzione particolarmente alta di 400 x 400 pixel, con proporzioni schermo corpo del 70%. Al suo interno, oltre al chip 4G integrato, anche 3 GB RAM + 32 GB di ROM, mentre lato software arriva a casa con sistema operativo Android 7.1.1.

Tra le altre caratteristiche la presenza di modulo bluetooth 4.0, fotocamera frontale da 2 MP, oltre ad una camera da 8MP posta sul lato. L’orologio non manca di tracciare ben 9 discipline sportive, tra corsa all’aperto, passeggiate, corsa indoor, ciclismo, basket, calcio, badminton, e altre ancora.

Supporta l’assistente vocale di Google, permette di effettuare chiamate grazie al dialer integrato, e di leggere al polso diverse informazioni come contatti, frequenza cardiaca, di navigare tramite browser, di controllare musica, di visionare la galleria, e altre ancora.

Non mancano naturalmente il supporto alle notifiche dei messaggi, e delle app terze parti. Ancora, tra le altre funzioni, la sveglia, promemoria per gli eventi, bussola, regolazione della luminosità, calendario, conto alla rovescia, cronometro, previsioni meteo, trova telefono, e altre ancora.

OUKITEL Z32 supporta la lingua italiana ed è perfettamente utilizzabile nel nostro paese in tutte le sue funzionalità.

Pesa appena 70 grammi, dunque molto leggero al polso, e misura 26 x 5 x 1,50 cm. Solitamente ha un osto di oltre 170 euro, ma al momento lo si acquista in offerta lampo a 119,86 euro. Clicca qui per acquistare.

L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.