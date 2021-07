La pandemia e il successo di iPhone fanno bene a Foxconn

Il successo di iPhone, la domanda di mercato durante la pandemia e la prospettiva di lancio di iPhone 13 fanno bene a Foxconn. Secondo quanto riferiscono fonti asiatiche l’azienda, il cui principale cliente è Apple che le affida storicamente una larga parte degli ordini di suoi dispositivi, in particolare gli smartphone, nel trimestre che si è chiuso alla fine di giugno ha fatto segnare un 20% in più di fatturato.

I circa 40 miliardi di euro di vendite sono un dato superiore alle previsioni e sarebbero da riferire come spiega una nota di Bloomberg Finance “alla forte domanda di dispositivi elettronici tra cui gli iPhone, console e server”. L’incremento è frutto di un costante interesse per questi dispositivi generato dalle condizioni pandemiche che incrementano la richiesta per lavoro a casa, didattica a distanza e intrattenimento. Anche le aziende incrementano la spesa in tecnologia espandendo i data center e le infrastrutture per servire al meglio le attività on line. Questo scenario è stato già visto in primavera.

Foxconn, assieme a Pegatron, in questo momento è però in realtà impegnata anche nelle attività di pre-produzione di iPhone 13 che arriverà a settembre. I tre mesi di picco per questo compito sono solitamente giugno, luglio ed agosto. Già a giugno, infatti, Foxconn ha aumentato i bonus di produzione, una mossa che lascia intendere che proprio in quel mese è iniziata la grande campagna di assemblaggio per iPhone 13.

Sempre secondo quanto emerge dalla catena di fornitura Apple, anche per la prossima generazione iPhone 13 in arrivo quest’anno la multinazionale di Cupertino ha affidato a Foxconn gran parte degli ordinativi di produzione. Il più grande costruttore a contratto al mondo per l’elettronica di consumo sembra assemblerà tutti gli iPhone 13 Pro Max, oltre al 68% degli iPhone 13 e anche il 60% di tutti gli iPhone 13 Pro. Per quanto riguarda invece iPhone 13 mini Apple ha affidato l’assemblaggio a Pegatron, anche se per il momento non è dato sapere la percentuale sul totale.

Tutto quello che è emerso finora sui terminali della gamma iPhone 13 in arrivo questo autunno è in questo approfondimento di macitynet.