Pannello solare da 21W con due uscite USB in sconto a 38,99 euro spedito

Su Amazon è in offerta il pannello solare di Aukey da 21W a 38,99 euro (spedizione inclusa) grazie ad un codice speciale, utile per ricaricare telefoni, tablet, GPS e lettori MP3 mentre ci si gode le vacanze all’aperto.

Si tratta di una soluzione interessante per non dipendere da prese di corrente. Potete appoggiarlo sul tetto dell’auto, di una tenda o su un balcone o in un giardino e usarlo come se fosse una presa elettrica. L’unica cosa che dovrete curare è una buona esposizione al sole, potrete quindi poi usarlo per ricaricare smartphone, tablet, lettore MP3, stereo Bluetooth o direttamente una batteria d’emergenza da usare poi nel momento più opportuno, anche di sera.

Questo sistema di pannelli solari, recensito da Macitynet, è resistente all’acqua, quindi può restare all’aperto anche in caso di pioggia e grazie ai moschettoni inclusi nella confezione può essere fissato o appeso dove più si preferisce. Offre due uscite USB, ciascuna capace di erogare fino a 2A, quindi è l’ideale per ricaricare smartphone e tablet oppure una batteria d’emergenza da usare poi di sera o all’occorrenza.

Questo prodotto, tra i migliori nel rapporto tra dimensioni, peso e potenza, su Amazon costa 55 euro, ma usando il codice 9URYJ4FE lo pagherete solo 38,99 euro spedizione inclusa.