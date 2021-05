Parallels ha cominciato a testare Parallels Desktop 17

Parallels ha iniziato il beta testing privato di Parallels Desktop 17 per Mac, versione preliminare già nelle mani di alcuni beta tester. Questa versione, al pari dell’ultima release ufficiale, funziona sia sui Mac con CPU Intel, sia sui Mac con chip M1. Il requisito minimo è macOS High Sierra 10.13.6 o versioni seguenti.

Tra le novità della futura versione 17 c’è l’allocazione automatica di risorse per CPU e memoria, tenendo conto dell’hardware sul quale gira l’applicazione di virtualizzazione. Distribuendo o spostando la macchina virtuale su un diverso Mac, la VM alloca risorse in base alle caratteristiche dell’hardware sulla quale è eseguita, con lo sviluppatore che promette esperienza sempre ottimale.

Piccola novità è il supporto a una scorciatoia di tastiera Mac per incollare testo senza formattazione (Shift-Option-Command-V) in una macchina virtuale. È stato predisposta una nuova implementazione del controller USB per Mac, integrato il supporto per il Trusted Platform Module chip (vTPM) e il Secure Boot di Windows 10 con ARM Insider Preview. Sono state integrate funzionalità specifiche degli M1 per la gestione della batteria utilizzabili con Windows 10 on ARM Insider Preview, il supporto al suono sugli M1 nelle virtual machine Linux. Altre migliorie riguardano la condivisone della webcam con applicazioni Windows, la soluzione ad alcune problematiche relative alla tecnologia OpenGL, miglioramenti generali in termini di stabilità.

La versione 17 di Parallels Desktop è ancora una beta (la prima di una serie che arriveranno nelle prossime settimane). La versione definitiva dovrebbe arrivare dopo alcuni mesi di testing (probabilmente dopo la WWDC di Apple o in autunno).

Ad aprile Parallells ha annunciato Parallels Desktop 16.5 per Mac con supporto per i Mac con chip M1 e Intel, versione che consente – tra le altre cose – di eseguire Windows 10 ARM Insider Preview e le relative applicazioni sui computer Mac (qui le istruzioni su come installare Windows 10 sui Mac con chip M1). Parallels Desktop 16.5 offre inoltre il supporto del chip M1 per le più diffuse distribuzioni Linux basate su ARM.