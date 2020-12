Parallels RAS offre accesso sicuro ad applicazioni e desktop virtuali

Parallels ha annunciato la disponibilità dell’anteprima tecnica pubblica di Parallels Remote Application Server 18 (RAS), soluzione che semplifica l’EUC (end-user computing) per i service provider (SP) e le aziende.

Parallels RAS 18 integra i contenitori profilo FSLogix, i più utilizzati nel settore, promettendo una gestione dei profili utente più consistente ed efficace con metriche di sessione avanzate. La nuova versione include anche uno strumento di valutazione dell’esperienza utente dello stesso sviluppatore, fornendo agli amministratori IT nuove possibilità di gestione delle sessioni utente. Al lancio entro dicembre, verranno aggiunte a Parallels RAS 18 altre funzionalità nuove, come l’ottimizzazione automatica delle immagini integrata e un nuovo portale di gestione basato sul Web.

Parallels RAS consente ai dipartimenti IT di distribuire immediatamente desktop e applicazioni virtuali Windows a qualsiasi dispositivo, in modo che i lavoratori da remoto possano operare in modo sicur ovunque si trovino”, , indipendentemente che l’hsoting sia gestito l’hosting online di Microsoft Azure, con Amazon Web Services o sui server in un data center e/o in sede.

Con una soluzione di questo tipo i lavoratori hanno a disposizione un’unica soluzione sicura per accedere facilmente al proprio Desktop virtuale Windows, ad altri desktop virtuali e a tutte le loro applicazioni, indipendentemente dal tipo di hosting e di esecuzione del servizio. La console di Parallels RAS 18 fornisce agli amministratori IT un punto di vista unificato sulla gestione del carico di lavoro, che estende e semplifica le capacità di Desktop virtuale Windows, integrando la gestione di tutte le risorse e dei carichi di lavoro in un unico punto centralizzato. Le organizzazioni possono integrare il deployment di Parallels RAS con Desktop virtuale Windows per fornire un’unica soluzione agli utenti finali, a prescindere dalla loro posizione.

Tra i vantaggi della gestione e distribuzione su Parallels RAS 18 sia di Desktop virtuale Windows che dei desktop e delle applicazioni esistenti: Console unica ( gestione di distribuzioni e attività da una console centralizzata), Gestibilità: (amministrazione di ambienti, utenti, sessioni e processi con metriche avanzate e capacità di gestione complete), Automazione (automazione e snellimento delle routine amministrative con una serie di strumenti dedicati), Flessibilità (distribuzione di app e desktop in ambienti ibridi e multi-cloud), Ridimensionamento automatico (ridimensionamento di Azure e di infrastrutture in sede in base alla domanda), App legacy (supporto e fornitura di applicazioni legacy insieme ai più recenti carichi di lavoro Desktop virtuale Windows), Funzionalità avanzate ( accesso tramite il pre-avvio delle sessioni, funzionalità drag and drop, recupero accelerato dei file, stampa e scansione universali).

Parallels RAS 18 permette di integrare, configurare, mantenere e supportare i contenitori di profilo FSLogix dall’interno della console di Parallels RAS o da un nuovo portale di gestione basato sul web. Erede dei dischi del profilo utente (UPD), il Container Profile il contenitore di profilo Microsoft FSLogix è la soluzione di gestione del profilo preferita del settore e Parallels RAS 18 è una delle prime soluzioni di desktop virtuale e di distribuzione delle applicazioni a integrarla.

La soluzione di Parallels include funzionalità di ottimizzazione automatica integrata per i carichi di lavoro host sessione desktop remoto, VDI o Desktop virtuale Windows.

Lo sviluppatore afferma che la sua soluzione permette di fornire un metodo più conveniente per l’utilizzo dello storage locale rispetto alle più costose soluzioni SAN (Storage Area Network). È possibile distribuire cloni a partire da modelli, utilizzati come RD session host o VDI, non solo allo storage condiviso a livello centrale come le reti SAN, ma anche ai dischi locali di più host Microsoft Hyper-V indipendenti.

Parallels offre una versione di prova gratuita per 30 giorni completa di tutte le funzionalità di Parallels RAS 18, comprese 50 licenze per utenti simultanei a questo indirizzo.

Parallels RAS prevede una licenza per utenti simultanei al costo di 99EUR l’anno per un costo di acquisizione, supporto e formazione inferiore, con completa funzionalità sin dall’inizio, compreso un dispositivo di bilanciamento del carico e supporto.