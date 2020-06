Passione bici elettrica, ecco due modelli in super offerta a partire da 426 euro

Sono ormai tra i mezzi di locomozione preferiti dagli utenti, per via dei costi contenuti e delle crescenti specifiche tecniche, che consentono spostamenti sempre più comodi e sempre più lunghi. Oggi vi proponiamo in offerta due nuovi modelli, uno più indicato per le donne, l’altro più minimale. Si parte da 426 euro per il modello DOHIKER 5, mentre la Dohiker 20F054 costa 708,59 euro grazie ad un coupon sconto.

Il modello più piccolo, Dohiker 5, propone un motore da 250W e una gomma da 14 pollici. E’ pieghevole, dunque facilmente trasportabile, e offre un cambio a 5 marce e una batteria da 7.5AH. Richiede una ricarica di 4 o 5 ore, e offre un’autonomia di circa 25km-30km in modalità elettrica, e 45km-60km in modalità pedalata assistita.

Propone un telaio pieghevole in lega di alluminio e un doppio freno a disco. Manubrio e sella sono regolabili: il primo tra 87 e 103 cm, la sella tra 64 e 100 cm, dunque la bici è adatta a diverse altezze di ciclisti, compresi tra i 160 e i 190 cm. Non manca il display LCD, che offre funzioni di tachimetro, contachilometri, durata della batteria e altre informazioni sulla marcia.

Al momento si acquista in offerta lampo a 426,97 euro direttamente da qui.

L’altro modello in offerta grazie ad un codice sconto è Dohiker 20F054, che si propone più per un pubblico femminile, per via del suo assetto con linee più morbide. In questo caso, Dohiker 20F054 250W vanta ruote da 20 pollici, sempre pieghevole, ma con un cambio a 7 marce e una batteria più potente da 10AH.

Grazie al suo motore da 250 watt, e al telaio particolarmente leggero in lega di alluminio, l’autonomia della batteria assicura una percorrenza di circa 50/55 km. Anche in questo caso la sicurezza prima di tutto, grazie alla presenza di freni a V anteriori e posteriori che forniscono maneggevolezza e una potenza di frenata sempre affidabile. Non manca un brillante faro a LED per la guida notturna.

Ha un costo di oltre 740 euro, ma grazie al coupon Y4C9CD5045227000 la si pagherà soltanto 708,59 euro.

L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.