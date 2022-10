PayPal ha annunciato il supporto alle passkey in Safari

PayPal ha annunciato il supporto per le passkey, la tecnologia che nelle ultime versioni di Safari permette di sfruttare credenziali immuni da tentativi di phishing e fughe di dati.

Progettate per sostituire le password, le passkey utilizzano Touch ID o Face ID per la verifica biometrica, e il portachiavi iCloud per la sincronizzazione su iPhone, iPad, Mac e Apple TV con crittografia end-to-end. Create in collaborazione con FIDO Alliance, Google e Microsoft, le passkey funzioneranno nelle app e sul web, e l’utente potrà accedere a siti web o app su dispositivi non Apple utilizzando il proprio iPhone.

Apple ha integrato il supporto alle passkey in iOS 16, iPadOS 16.1 e in macOS Ventura. Come accennato, il sistema di riconoscimento biometrico si appresta a diventare globale, grazie anche al supporto di Microsoft e Google. Per il momento le passkey di Paypal saranno disponibili solo per i clienti USA e il sistema sarà offerto per gli utenti di altre nazioni all’inizio del 2023.

Le passkey offrono un modo più semplice e sicuro di fare il login nei siti web e nelle app, e sono progettate per sostituire le password. Una volta create, vengono conservate sul dispositivo (iPad, Mac, iPhone) e utilizzate esclusivamente per il sito web corrispondente; sono chiavi digitali univoche che rimangono sul dispositivo e non vengono mai archiviate sui server web; in questo modo i cybercriminali non possono intercettarle o farsele inviare dall’utente con l’inganno. Le passkey salvate possono essere usate per fare il login sui siti e nelle app su dispositivi Apple e di altri produttori scansionando un codice QR con iPad e usando Face ID o Touch ID per autenticarsi.

L’obiettivo è fare in modo che il metodo di accesso sia resistente ai tentativi di phishing che prendono di mira i dati delle chiavi di accesso alle varie piattaforme.

Gli utenti Paypal che potranno usare il nuovo sistema di autenticazione, avranno la possibilità di creare una nuova chiave di accesso dopo aver fatto login; questa verrà autenticata tramite Apple Face ID o Touch ID e verrà assegnata una chiave di accesso crittografata end-to-end generata automaticamente e sincronizzata tramite il portachiavi iCloud.