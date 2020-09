PC-C1, la webcam per videoconferenze in Full HD con investimento minimo

Se siete ancora bloccati col telelavoro o se questa è la vostra fonte di reddito principale da sempre, probabilmente le videoconferenze fanno parte delle vostre giornate. Se volete migliorarne la qualità o renderle possibili laddove non lo fosse, potete acquistare la webcam PC-C1 che al momento, grazie ad un’offerta lampo, costa poco più di 11 euro.

Si tratta di una webcam economica ma performante: è innanzitutto in grado di registrare video in Full HD a 1.920 x 1.080 pixel con framerate a 30 fps. Ha una messa a fuoco automatica già a 2 centimetri di distanza, quindi si può usare anche per mostrare nitidamente al volo documenti e simili e grazie all’interfaccia USB 2.0 si può praticamente collegare a qualsiasi computer attualmente esistente, anche perché è di tipo plug-and-play quindi non serve installare alcun driver in quanto può funzionare fin dal primo collegamento.

L’obiettivo integrato ha un angolo di campo di 100 gradi e la testa a sfera consente di direzionarla a 360 gradi lungo l’asse orizzontale e inclinarla di 45 gradi in quello verticale. Si aggancia al profilo del monitor attraverso il sistema a morsa incorporato ed è dotata di microfono per poter garantire anche la comunicazione audio senza dover installare hardware aggiuntivo. La portata del microfono è di circa 3-5 metri, quindi si può continuare a parlare anche se ci si trova a discreta distanza dal punto in cui è stata montata la webcam.

Funziona con qualsiasi computer, a partire dal preistorico Windows 2000 fino alla versione più recente. Funziona anche con Mac, su sistemi macOS X 10.6 e successivi, ma anche sui dispositivi Android (tramite adattatore non incluso) a partire dalla versione 5.0. Il cavo USB è lungo 120 centimetri.

Per chi fosse interessato all’acquisto, come dicevamo al momento si può comprare su Gearbest per soli 11,37 euro. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.