Penna capacitiva universale per iPhone, iPad e Android a solo 1 €

Ecco una soluzione semplice ed economica per scrivere e disegnare sugli schermi touch: la penna capacitiva attualmente in promozione infatti è compatibile con iPhone, iPad, dispositivi Android e qualsiasi altro touchscreen, ed è ottima per chi cerca maggiore precisione rispetto alla classica pennina con gommino tondo, ma senza dover investire in prodotti costosi o dotati di funzionalità avanzate.

A differenza delle penne passive, questa richiede una ricarica tramite USB-C per attivare la sua funzione capacitiva. Bastano 1,2 ore di ricarica per ottenere fino a 8 ore di utilizzo, e l’autonomia si può tenere d’occhio attraverso 4 indicatori LED semplicemente poggiando il dito sull’estremità opposta alla punta.

Esteticamente è chiaramente ispirata alla Apple Pencil, con una punta sottile che offre una buona precisione e una presa più naturale, soprattutto per chi è abituato a scrivere a mano. Offre persino il lato piatto con aggancio magnetico appositamente progettato per agganciarsi saldamente alla cornice degli iPad compatibili con Apple Pencil Pro.

Tuttavia, è importante chiarire che questa penna non integra le funzionalità evolute tipiche di modelli ben più costosi, come appunto quella di Apple. Infatti non rileva l’inclinazione, non supporta il palm rejection e non ha connettività Bluetooth, giusto per citarne qualcuna. Si tratta quindi di una soluzione essenziale e immediata, che funziona con la maggior parte dei dispositivi – iPhone compreso – senza bisogno di particolari configurazioni.

A tal proposito precisiamo che il prezzo di appena 1 euro riflette la natura del prodotto, pensato infatti per chi cerca uno strumento basilare, senza aspettative professionali o esigenze di precisione avanzata.

