Philips annuncia il relais da incasso Hue wall switch per trasformare qualsiasi interruttore in un comando smart

Finalmente Philips si è decisa: dopo anni e anni in cui si era tenuta fuori dal mondo dei relais da incasso o in gergo “ragnetti” ecco una soluzione che, in combinazione con il suo bridge Hue permette di gestire di avere le lampadine hue sempre alimentate anche con un normale interruttore.

Le luci intelligenti normalmente richiedono che gli interruttori a parete vengano lasciati sempre accesi per avere a disposizione l’alimentazione attiva e poterne comandare intensità luminosa, e questo può essere un problema quando qualcuno fa scattare un interruttore per abitudine o perchè non conosce l’impianto e non sa che lo gestite con la voce o con le applicazioni su smartphone. Per risolvere il problema, Signify ha presentato un modulo da incasso, Philips Hue wall switch che aggiorna gli interruttori esistenti trasformandoli in unità intelligenti.



Ecco come Philips descrive descrive il suo Hue wall switch:

“Il nuovo modulo Philips Hue wall è il complemento ideale per ogni installazione Philips Hue. Installato nella scatola di qualsiasi interruttore preesistente permette agli utenti di trasformarlo in un interruttore smart e assicura che anche le lampadine Hue siano sempre raggiungibili. Sia attraverso la app che attraverso il controllo vocale: non ci sarà più bisogno di alzarsi dal divano per accendere l’interruttore che un famigliare o un ospite potrebbe avere spento. In più l’applicazione Hue vi permette di selezionare semplicemente scene con tutte le luci, sia quelle hue che quelle comandate dall’interruttore per personalizzare ancora di più il vostro ambiente domestico. Philips Hue wall switch è alimentato a batteria e ha un minimo di durata della batteria di 5 anni.”

Il fatto che sia a batteria e che nel video di presentazione vengano presentati solo due fili per il collegamento ci fa supporre che il relais da incasso non si comporti come un deviatore smart come quelli di Fibaro, Bticino con Netatmo o Vimar connesso ma semplicemente come uno “smartizzatore” di un comando o interruttore acceso e spento e che quindi non sia possibile, come avviene per gli altri relais, utilizzarlo per lampade che NON vengono controllate da un Bridge o Hub Hue. Vi ricordiamo che potete controllare le lampade Hue anche con gli interruttori di “superficie” di Vimar Friends of Hue (provato su questa pagina di Macitynet) e gli Hue Dimmer Switch che non hanno bisogno di scatole da incasso.

La versione europea sarà rilasciata nella primavera del 2021 con un costo di 39.95 € (confezione da uno) e di 69.95 € (confezione da due switch).