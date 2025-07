Prime Day, Philips PowerPro Compact aspirapolvere di tutti i giorni costa solo 79,99 €

In offerta su Amazon trovate il Philips PowerPro Compact è un aspirapolvere senza sacco, con sistema ciclonico, filtro HEPA per allergeni, indicato per la pulizia completa di pavimenti duri e tappeti, costa solo 79,99€ invece di 139,99€

Prestazioni elevate con tecnologia ciclonica

Il Philips PowerPro Compact utilizza la tecnologia PowerCyclone 5 per separare efficacemente la polvere dall’aria, offrendo prestazioni costanti anche con il contenitore pieno. La spazzola TriActive effettua 3 azioni di pulizia in un solo passaggio: apre le fibre dei tappeti, aspira le particelle grandi e raccoglie la polvere lungo i bordi. Il design compatto lo rende facile da riporre anche in spazi ridotti.

Filtrazione avanzata per ambienti più salubri

Grazie al filtro HEPA H13 completamente sigillato, questo modello trattiene il 99,9% delle polveri sottili, inclusi pollini, acari e peli di animali. È adatto a chi soffre di allergie o vuole un’aria più pulita in casa. Il contenitore da 1,5 litri si svuota con una sola mano, riducendo al minimo il contatto con la polvere grazie al design igienico.

Accessori inclusi e facilità d’uso

La confezione comprende la spazzola TriActive, una bocchetta a lancia per punti difficili, una spazzola integrata nel manico sempre pronta all’uso e filtri lavabili. L’aspirapolvere è leggero e maneggevole, con ruote grandi per muoversi agevolmente su qualsiasi superficie. Il cavo lungo 6 metri garantisce un ampio raggio d’azione.

Il Philips PowerPro Compact Aspirapolvere Senza Sacco è disponibile su Amazon a 79,99€, rispetto al prezzo di listino di 139,99€.