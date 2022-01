Pinocchio di Guillermo del Toro: il trailer della favola su Netflix

Il burattino di legno sta per diventare un bambino in carne e ossa su Netflix: ecco il primo trailer della favola di Pinocchio firmata, questa volta, da Guillermo del Toro.

L’attesa purtroppo è ancora un po’ lunga, infatti il film realizzato con la laboriosa tecnica dello stop motion arriverà su Netflix nel mese di dicembre. Sebbene siano ancora molti i dettagli della produzione da scoprire, una cosa è stata resa immediatamente chiara dal teaser e dalle prime parole del narratore, il grillo: il reale e la fiaba saranno mescolati in un’atmosfera incredibile e – a tratti – oscura.

Ambientato in Italia negli anni Trenta, in Pinocchio di Guillermo Del Toro si racconta la storia di un burattino di legno che improvvisamente prende vita, con grande sorpresa del padre, intagliatore. A differenza di altri racconti di Pinocchio, in questo film il burattino entra in contrasto con Geppetto.

Pinocchio è un film co-diretto da Mark Gustafson e scritto da Del Toro e Patrick McHale. Il Il film è interpretato anche da David Bradley, Tilda Swinton, Christoph Waltz, Finn Wolfhard, Cate Blanchett, John Turturro, Ron Perlman, Tim Blake Nelson e Burn Gorman.

