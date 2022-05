Piomba il lockdown su iPhone City, nubi sui tempi di lancio del nuovo modello

Dopo le notizie positive dei giorni scorsi, tornano ad addensarsi nere nuvole sul futuro dei nuovi iPhone 14. Foxconn, il principale assemblatore di Apple, ha infatti sospeso l’assunzione di personale per l’impianto di Zhengzhou a causa del nuovo lockdown imposto dal governo cinese.

Stiamo parlando del più grande stabilimento di Foxconn dove è previsto a giorni l’avvio della produzione del nuovo iPhone capace di coinvolgere 300.000 dipendenti in larga parte assunti con contratti temporanei che si vanno firmando proprio in questo momento. Foxconn aveva appena iniziato a reclutare il persone offrendo anche importanti incentivi, poi ieri è arrivato lo stop.

La causa è, come accennato, il lockdown disposto dalle autorità della Repubblica Popolare dopo che nella città di 4,2 milioni di abitanti in ossequio alla politica dello “zero Covid” perseguita dal governo cinese sono stati individuati 14 casi di Coronavirus di cui 10 asintomatici.

L’impatto sui tempi di rilascio del futuro iPhone sono incerti. Ma se il lockdown, che per ora ha una durata di dieci giorni, dovesse prolungarsi sarebbe difficile rispettare la tabella di marcia e l’impatto sul consumatore finale praticamente sicuro. A Zhengzhou, conosciuta anche come iPhone City, si produce circa l’80% del totale degli iPhone e nessun altro stabilimento sarebbe in grado offrire una capacità simile. In aggiunta a questo si devono anche calcolare i problemi, segnalati dal South China Morning Post, che un lock down prolungato potrebbe avere sulla logistica quindi anche sulla capacità di fornire alle linee di assemblaggio le componenti necessarie.

Apple sta già subendo diversi problemi per i continui lockdown in Cina. In questo trimestre, ad esempio, è previsto un rallentamento delle vendite di vari dispositivi con una ricaduta negativa sul bilancio pari fino a 8 miliardi di dollari. Ma se anche l’iPhone, come accaduto con iPhone 12, dovesse ritardare l’impatto economico potrebbe essere di portata ben maggiore.