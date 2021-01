Pistola per massaggio muscolare con quattro testine a 24 euro

Dopo gli allenamenti o semplicemente a fine giornata, quando si è più stanchi e stressati, farebbe bene un bel massaggio: per farvelo da soli potete comprare una pistola per massaggi muscolari come quella attualmente in promozione a 24 euro con un codice.

Si tratta di un accessorio costruito interamente in ABS (acrilonitrile-butadiene-stirene), un comune polimero termoplastico utilizzato per creare oggetti leggeri e rigidi come tubi, strumenti musicali, teste di mazze da golf, parti o intere carrozzerie ma anche dispositivi del mondo dell’elettronica. Consuma intorno ai 24 W e grazie alla batteria incorporata da 2.000 mAh può funzionare per circa 2-3 ore ininterrotte prima di scaricarsi.

La particolarità di questa soluzione risiede nella possibilità di intercambiare la testina, adattando così il massaggio alla parte del corpo che si intende rilassare. E’ risaputo infatti che i massaggi svolgono un’azione rilassante e stimolante sul tessuto connettivale (cute, derma e ipoderma), sul sistema muscolare e sul sistema scheletrico. Liberano la cute dai detriti e dalle cellule di sfaldamento, sollecitano i condotti delle ghiandole sebacee e sudoripare regolandone la secrezione, agiscono sulle terminazioni nervose con un effetto sedativo e su quelle motorie con un effetto eccitante, modificando la consistenza e l’elasticità dei tessuti in modo da riportarvi la giusta fluidità.

Diversi studi hanno accertato che molte emozioni vengono per così dire “trattenute” nei muscoli provocando contrazione e tensione: il massaggio riesce anche a sciogliere e rilasciare i blocchi muscolari che rendono il corpo rigido e disarmonico e libera i muscoli dalla dolorosa sensazione di stanchezza. Il massaggio svolge poi un’azione benefica sull’apparato scheletrico, migliorando la funzionalità della zona trattata. Più in generale, il massaggio è consigliabile in caso di cattiva circolazione, reumatismi, artrosi, emicrania, cellulite, stanchezza, depressione, ansia e stress.

In confezione ci sono quattro diverse testine – una sferica, una piatta, una a punta e una con gancio a “U” – che permettono così di ottenere quattro tipi di messaggi diversi. La testa di questo strumento può vibrare dalle 1.200 alle 3.300 volte al minuto (con un rumore massimo di 45 dB), con la possibilità di regolare questa velocità su cinque diversi livelli.

Questa pistola per massaggi pesa all’incirca un chilo e misura 22 x 22 x 5 centimetri, quindi è piuttosto leggera e tascabile in modo da poter essere trasportata facilmente con una borsa per poterla usare ad esempio in palestra a fine allenamento. Chi vuole comprarla la trova su Gearbest dove al momento può pagarla 24 euro inserendo il codice GB$MUSGUN nel carrello prima dell’acquisto. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.