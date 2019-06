Plafoniera LED Smart con controllo via app e voce a soli 29,70 euro

Con uno stile moderno e lineare, non è solo uno strumento di illuminazione ma un efficace ornamento per la casa: la plafoniera Utorch UT30 si aggiunge alla serie di dispositivi Smart per la casa che si possono controllare direttamente dallo smartphone ed è anche economica: costa solo 29,70 euro.

In confezione è comunque incluso un telecomando per accenderla, spegnerla e regolare colore e luminosità, così anche chi non ha installato l’app – o se il telefono non è a portata di mano – può comunque gestirla con facilità.

La parte più interessante risiede però nel controllo via smartphone, che non avviene solo tramite apposita app, dove è davvero facilissimo cambiare il colore della luce selezionandolo da una palette, ma anche attraverso comandi vocali. Questa plafoniera infatti è compatibile con Google Home e Amazon Alexa (non è chiaro se supporta la lingua italiana), integrandosi così con tutti gli altri dispositivi intelligenti già presenti in casa.

E’ certificata IP50, quindi assolutamente resistente alla polvere e all’ingresso di zanzare, che generalmente con altri prodotti possono anche infilarsi all’interno creando un vero e proprio nido in casa. Inoltre la temperatura colore – così come la luminosità – è regolabile, potendo perciò adattare l’illuminazione tra tonalità calde (circa 3000K) passando per il bianco neutro e fino a raggiungere tonalità fredde (fino a 6500K).

La plafoniera Utorch UT30 è in vendita su Gearbest al prezzo di soli 29,70 euro.