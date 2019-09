Plafoniere LED Xiaomi Yeelight con Apple HomeKit in super offerta lampo

Se state ristrutturando casa sappiate che bastano circa 73 euro per comprare una plafoniera da montare al soffitto approfittando dell’offerta lampo attualmente in corso.

I modelli in promozione sono due ed entrambi sono caratterizzati da un design minimale ed elegante. Utilizzano un’illuminazione LED che offre una fascio morbido ma molto luminoso, con una luce uniforme. Si installano facilmente a soffitto e sono assolutamente indicate per ogni stanza della casa, dalla cucina al bagno, dal balcone al corridoio.

Funzionano con la 220V ed hanno una potenza di 28W e 32W, capaci cioè di illuminare completamente una stanza rispettivamente di 15 o 25 metri quadrati. La temperatura colore della luce è regolabile tra i 2700K e i 6000K quindi si può decidere in base alla situazione se usare una luce fredda oppure calda.

Come dicevamo il punto forte è la compatibilità con HomeKit di Apple (oltre che con Amazon Alexa e Google Assistant), quindi oltre a poterle controllare in tutte le loro funzioni (regolazione del colore della luce, accensione, spegnimento, ecc) tramite iPhone, iPad, Apple Watch oppure con i comandi vocali offerti dall’“Hey Siri”, potete inserirle nelle automazioni già esistenti o crearne di nuove e controllarle insieme ad altri elettrodomestici Smart HomeKit con un solo gesto.

Oltre che per la potenza, le lampade differiscono anche per forma e dimensioni, e la scelta finale ricade quindi sul gusto personale. I prezzi grazie all’offerta lampo sono infatti più o meno simili: il modello YLXD41YL da 28W costa 72 euro mentre la YLXD42YL da 32W lo pagate 91 euro.

L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.