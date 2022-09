POCO M5 è già in sconto: il terminale per giocare a 174 dollari

Appena presentato, POCO M5 è già disponibile con un mega sconto a lancio e si acquista a partire da 174 euri (lo sconto viene applicato automaticamente solo alla cassa). Clicca qui per acquistarlo.

Come annunciato dalla società durante la presentazione del terminale, POCO M5 è uno smartphone economico pensato per il gaming. POCO M5 è equipaggiato con il chipset MediaTek Helio G99, costruito tramite un processo produttivo di livello flagship a 6nm. Si tratta di un chipset CPU octa-core, con due Cortex-A76 ad alte prestazioni e frequenza fino a 2,2GHz insieme a una GPU Arm Mali G57. Supporta il Game Turbo 5.0 che controlla e ottimizza in modo intelligente la CPU, la GPU e la memoria.

E’ dotato, inoltre, di un display DynamicSwitch con frequenza di aggiornamento fino a 90Hz, che può cambiare dinamicamente il refresh rate del display. Durante il gioco, si adatta a un refresh rate molto veloce per i giochi ad alto numero di fotogrammi, mentre può passare a una frequenza ridotta per la riproduzione video o per la lettura.

Lo schermo è un DotDrop Full HD+ da 6,58 pollici, e offre un touch sampling rate da 240Hz. A livello multimediale M5 è dotato di una fotocamera principale da 50MP, un sensore da 2MP per il rilevamento della profondità in tempo reale e una fotocamera macro da 2MP per primi piani d’effetto. Quanto ad autonomia, invece, propone una batteria da 5.000mAh con ricarica da 18W.

Quanto alla memoria, parte in configurazioni da 4+64 GB, ma è possibile anche acquistare varianti 4+128 e 6+128 GB.

Il terminale dovrebbe avere un prezzo di listino di 230 euro, ma al momento – in occasione del lancio mondiale – lo si può ottenere a 169 dollari direttamente da questo indirizzo.

Lo sconto viene applicato automaticamente solo alla cassa.