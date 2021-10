Pony.ai inizierà i test di guida senza conducente nelle strade pubbliche di Pechino

Pony.ai, azienda di tecnologie per la guida autonoma con sede nella Silicon Valley, ha annunciato di essere stata autorizzata a effettuare test di guida senza conducente nelle strade pubbliche della capitale cinese, a Pechino. L’azienda è una delle due che producono software per la guida autonoma ad avere ricevuto questa importante autorizzazione da Pechino.

Prima dell’autorizzazione a effettuare test di guida senza conducente nell’area metropolitana, Pony.ai aveva ottenuto il permesso di condurre test in alcune sezioni delle autostrade pechinesi a luglio 2021. La società è stata tra le prime aziende a ottenere questo permesso.

A Pechino, Pony.ai è ora autorizzata a effettuare test di guida senza conducente in un’area di circa 20 chilometri quadrati all’interno di una zona pilota per i veicoli a guida autonoma. L’area in questione include alcune stazioni della metropolitana, zone residenziali e parchi tecnologici, elementi che permetteranno a Pony.ai di testare le sue tecnologie per la guida autonoma nelle condizioni stradali più difficili.

«Pony.ai è sulla buona strada per creare un sicuro e affidabile “Virtual Driver” aprendo la strada alla futura implementazione di massa», ha dichiarato s Ning Zhang, Vice Presidente a capo del centro di ricerca e sviluppo di Pony.ai a Pechino. «Avere ottenuto i permessi per i test driverless è la prova inconfutabile della posizione di leader di Pony.ai nel settore della guida autonoma».

A giugno di quest’anno l’azienda ha ottenuto autorizzazioni simili per test driverless in California e a Guangzhou (Cina). Fondata nel 2016, Pony.ai si occupa dello sviluppo di veicoli a guida autonoma, con ricerche specifiche negli USA e in Cina ed ha anche l’obiettivo di proporre dei Robotaxi di test in tutti e due i mercati. L’azienda è attualmente valutata 5,3 miliardi di dollari vanta investimenti da parte di aziende quali Toyota Motor Corporation e ha siglato partnership con OEM quali Toyota, Hyundai, GAC Group, FAW Group e altri ancora.

