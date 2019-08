Powerbeats3, gli auricolari wireless con chip W1 a soli 46,99 euro

Un’offerta incredibile quella attualmente attiva su Ebay dove, per soli 46,99 euro, potete comprare gli auricolari Beats Powerbeats 3 wireless normalmente venduti al prezzo di 199,95 euro.

Questa edizione, lanciata nell’ottobre del 2016, sostituisce le precedenti cuffie Powerbeats2 e si differenziano per la presenza del chip W1 di Apple, il cui vantaggio è principalmente nell’autonomia, praticamente raddoppiata (12 ore contro le 6 ore delle cuffie di seconda generazione). Inoltre sono sufficienti soltanto cinque minuti di ricarica per ottenere fino a un’ora di autonomia.

Questi auricolari sono dotati di montatura a gancio per rimanere sempre in posizione anche durante gli allenamenti più intensi e resistono ad acqua e sudore. Montatura e fili rimangono sempre neri, cambiano invece con cinque colori diversi gli auricolari, incluso il dettaglio del logo Beats in tinta: bianco, giallo, blu, nero e rosso.

Interessante la funzione RemoteTalk che, alla stregua di quanto consentito dai nuovi AirPods di Apple, permettono di rispondere alle chiamate, controllare la musica, regolare il volume ed attivare Siri usando il microfono integrato.

