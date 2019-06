Offerta Amazon Presa intelligente Wi-Fi Koogeek: compatibile con HomeKit, Alexa e Assistente Google

Una presa intelligente per controllare l’elettrodomestico ad essa collegato tramite dispositivi Apple e Android e assistenti vocali Google e Amazon Echo. E’ quel che fa in breve Koogeek Smart Plug, un accessorio che per qualche giorno potete comprare in sconto solo per poche ore a soli 27,99 euro spedizione compresa. con un sconto del 24%.

Per vedere come funziona, cosa è in grado di fare e com’è fatta più da vicino, date uno sguardo alla nostra recensione cliccando qui. In breve si tratta di una presa passante che si interpone tra la presa di casa e la spina dell’elettrodomestico che si intende controllare da iPhone, iPad o Apple Watch, da smartphone Android oppure da Alexa o Google.

Si configura in pochi passaggi e grazie alla compatibilità con HomeKit di Apple si può controllare anche attraverso l’app Casa presente su iOS, con tutti i vantaggi che ne conseguono a partire dal controllo vocale tramite Siri mentre se avete Alexa o Assistente Google potete controllarla direttamente dagli smart speaker di Amazon e Google o dal vostro smartphone Android.

Con un click, anche a centinaia di chilometri di distanza, si può attivare o disattivare la presa, quindi accendendo o spegnendo l’elettrodomestico collegato. Può essere molto utile per pre-riscaldare ad esempio un ventilatore o un umidificatore oppure la caffettiera elettrica già dal letto (magari anche attraverso un automazione programmata precedente sull’app) o in generale controllare qualsiasi cosa a distanza.

Se si utilizza l’applicazione di Koogeek si potranno valutare anche i consumii.

Il prezzo di listino è di 36,99 euro ma solo per oggi potete risparmiare 9 euro sull’acquisto: il prezzo finale sarà di 27,99 euro e la spedizione è inclusa.

