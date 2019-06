Presa smart Alfawise PF1006 con supporto Alexa e Google a poco più di 9 euro

Alfavise detiene sicuramente il record delle prese smart più economico. Dopo il modello PE1004T, che nelle settimane scorse si acquistava addirittura a circa 6 euro, adesso propone il modello PF1006 a poco più di 9 euro, grazie all’offerta lampo in corso. Rispetto alla precedente cambia la forma, ma mantiene il supporto agli assistenti vocali Alexa e all’assistente Google. Imperdibile in ogni casa smart.

Dal punto di vista estetico cambia i connotati rispetto al modello precedente, proponendo adesso una forma tondeggiante. Fatta in ABS, PC e metallo offre caratteristiche standard per una presa di corrente con supporto massimo 10A, per un voltaggio di 110 – 240V, 2200W, con una frequenza di lavoro 2.412 – 2,484 GHz, temperatura di Esercizio compresa tra i -10 e i +40 Gradi Celsius.

Come detto si tratta di una presa smart che può essere comodamente controllata e programmata attraverso l’applicazione dedicata. Inoltre è compatibile anche con l’Assistente Google e con Amazon Alexa, caratteristica che la rende ancor più smart di quanto si possa immaginare osservando il prezzo.

In sostanza se state pensando di acquistare una presa smart, questa Alfawise fa davvero al caso vostro. Il consiglio è quello di effettuare direttamente un ordine multiplo e acquistarne più di una, a seconda delle vostre esigenze in casa. Ben costruita, robusta al tatto, ma soprattutto perfettamente funzionante, con supporto agli assistenti vocali ad oggi più utilizzati.

Alfawise PF1006 si acquista al prezzo di 9 euro cliccando su questo link diretto. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.