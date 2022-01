Azione collettiva contro Apple per una presunta frode su Powerbeats Pro

Apple dovrà affrontare un’altra causa per problemi con la ricarica e la batteria degli auricolari Powerbeats Pro, di cui potete leggere la nostra recensione a questo indirizzo. Alejandro Vivar, residente a New York, ha intentato una potenziale azione legale collettiva. Ecco qual è l’accusa.

Secondo la nuova causa, ci sarebbero difetti di progettazione alle Powerbeats Pro, che impedirebbero agli auricolari di caricarsi correttamente in wireless. Poiché, secondo quanto riferito, risulterebbe troppo facile perdere il contatto tra i contatti degli auricolari e la custodia di ricarica, uno degli auricolari non si caricherebbe “coerentemente” o esaurirebbe rapidamente la sua carica. Secondo l’accusa, dunque, Apple avrebbe commesso una frode travisando la durata della batteria e non riuscendo ad affrontare problemi di cui presumibilmente era a conoscenza.

Gli avvocati di Vivar suggeriscono che una combinazione del design del case e una “guarnizione” dell’auricolare non sufficientemente robusta (il pezzo che va proprio nell’orecchio) potrebbe essere responsabili dei problemi. Per questo, spiega l’accusa, i clienti hanno dovuto ricorrere all’inserimento di un “cuneo” per mantenere i pin di ricarica a contatto.

Gli avvocati respingono anche le affermazioni di Apple che le Powerbeats Pro sono resistenti al sudore e all’acqua, sostenendo che il sudore corrode i contatti di ricarica, creando ulteriori problemi.

La causa chiede ad Apple di “correggere” la situazione, risarcire gli utenti colpiti dai problemi riscontrati, e risarcire danni non meglio specificati. Se la causa venisse certificata come azione collettiva, riguarderebbe sia i clienti di New York, che quelli in Georgia, Michigan, Montana, North Dakota, Oklahoma, Rhode Island, South Dakota e Virginia.

Come per molte di queste cause, non c’è la certezza che raggiungerà lo status di azione collettiva, né che porterà a un risarcimento concreto. In ogni caso, anche se ciò avvenisse, gli utenti non dovranno certamente aspettarsi un guadagno inaspettato dalla vittoria. con alcune rare eccezioni, le azioni collettive tendono a dare luogo a piccoli risarcimenti singoli. Semmai, la causa potrebbe servire a influenzare le scelte di Apple nel design dei prossimi auricolari.

