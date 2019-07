Prime Day 2019 in arrivo: scaldate i motori con un buono sconto da 10 euro

Prime Day 2019, la kermesse di sconti estiva targata Amazon, comincia ufficialmente alle ore 00:01 del 15 luglio e si protrarrà per 48 ore consecutive fino alle 23:59 del 16 luglio, ma già oggi potete ottenere un buono sconto del valore di 10 euro effettuando un semplice download.

Basterà infatti scaricare l’estensione Amazon Assistant progettata appositamente per migliorare l’esperienza di acquisto tramite i browser web dal computer. Un piccolo potenziamento del proprio browser, per farla breve, che consente di comparare i prezzi di diversi prodotti o dello stesso ma presente su negozi diversi e utile anche per tenere traccia delle spedizioni, delle offerte e del ribasso di prezzo di prodotti che si stanno monitorando.

Come ottenere il buono sconto da 10 euro

Per ottenere il buono sconto è innanzitutto necessario essere iscritti ad Amazon Prime ed utilizzare uno dei browser compatibili con l’estensione Amazon Assistant, tra cui Google Chrome, Safari, Firefox, IE e Microsoft Edge.

E’ sufficiente poi scaricare l’estensione dalla pagina ufficiale, quindi installarla ed avviarla, cliccare poi nel pannello delle Impostazioni dell’estensione e selezionare la voce Modifica Paese, quindi selezionare Italia e cliccare sul pulsante “Riscatta l’offerta ora” che consentirà per l’appunto di ottenere il buono sconto del valore di 10 euro.

Segnaliamo che quest’offerta resterà valida fino alla mezzanotte del 14 luglio 2019.

Come utilizzare il buono sconto da 10 euro

Il buono sconto potrà essere utilizzato entro e non oltre il 21 luglio 2019 per acquisti pari o superiori a 25 euro e per prodotti venduti e spediti da Amazon. Non è ovviamente cumulabile con altre promozioni, ogni account ne può ricevere uno soltanto.

Si tratta di un’offerta da non farsi sfuggire visto che cade a pennello con il Prime Day in arrivo. Vi ricordiamo che Macitynet, anche quest’anno, seguirà l’intero evento segnalando le offerte più interessanti su misura dei nostri lettori. Per maggiori informazioni su questa doppia giornata di sconti, trucchi e consigli per sfruttarla al meglio, cliccate qui.