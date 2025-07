Anker sconta tecnologia smart per casa e tempo libero fino al 49% prima del Prime Day

In vista del Prime Day (in programma 8-11 Luglio), Anker anticipa i tempi e lancia una campagna promozionale che resterà attiva fino all’11 Luglio, con sconti fino al 49% su una selezione di dispositivi firmati Anker, Soundcore ed Eufy.

Un’opportunità interessante per chi vuole aggiornare i propri accessori tech o migliorare la gestione della casa con prodotti affidabili e in questo momento a un prezzo inferiore rispetto a quello normalmente proposto.

Nel settore audio, spiccano gli auricolari Soundcore Liberty 4 NC, con ANC adattivo, driver ad alta definizione e autonomia fino a 10 ore (che salgono a 50 ore con la custodia). Un’opzione interessante per chi cerca un buon equilibrio tra qualità sonora, comfort e funzionalità smart, adesso disponibile in sconto.

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Per quanto riguarda la sicurezza domestica la linea Eufy propone diverse soluzioni, a partire dalla Indoor Cam E30, una videocamera compatta con risoluzione 2K, intelligenza artificiale per rilevamento persone e visione notturna a infrarossi.

Si affianca la SoloCam S340, videocamera da esterno con doppio obiettivo e zoom 8x, alimentata a energia solare e adatta a monitorare aree più ampie senza dover cablare nulla.

Chi cerca una soluzione completa può optare per il kit eufyCam S3 Pro, che include quattro videocamere con risoluzione 4K, riconoscimento facciale e storage locale crittografato, pensato per una sorveglianza avanzata senza abbonamenti.

Anche la pulizia intelligente come dicevamo è in sconto. Il robot aspirapolvere X10 Pro Omni offre navigazione laser, lavaggio mop con pressione automatica e svuotamento e pulizia automatica del serbatoio, ideale per mantenere i pavimenti puliti senza interventi quotidiani.

I modelli Omni E25 ed E28 si differenziano per potenza e autonomia, ma condividono le stesse tecnologie di mappatura avanzata e controllo via app.

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Non mancano accessori pratici come il caricabatterie magnetico Anker 622 MagGo, compatibile con MagSafe, perfetto per iPhone e dotato di batteria da 5.000 mAh in un design sottile e pieghevole che funge anche da supporto.

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Altro dal Prime Day 2025

Come ogni anno la nostra redazione seguirà l’intero evento con molta attenzione, segnalandovi dapprima le migliori offerte che verranno lanciate nel corso del pre-Prime Day e poi coprendo l’intero periodo di festa.

Quest’anno Amazon ha in programma di lanciare varie promozioni tra l’8 e l’11 Luglio: per non perdervene neanche una vi consigliamo quindi di tenere d’occhio gli articoli che pubblicheremo all’interno della sezione Prime Day del nostro sito web.

È una buona idea fare anche una capatina nella pagina generale delle offerte dove potreste trovare importanti sconti che non per forza di cose faranno parte di questa campagna promozionale.

Per questa e le successive occasioni che si presenteranno vi consigliamo infine di iscrivervi ai nostri canali Telegram (ne abbiamo uno per le Offerte di Tecnologia e uno dedicato ai migliori sconti Non-Tech) dove, tramite una notifica sul cellulare, verrete tempestivamente informati delle offerte in corso, così da non perdere specialmente quelle che saranno condizionate dalla durata e dal numero di pezzi disponibili.