Prime Day, compratevi la qualità Bang e Olufsen a prezzi speciali

Nel Prime Day c’è largo spazio anche per i prodotti Bang&Olufsen. Questo marchio che è un sinonimo di raffinatezza nel design e di alta qualità audio viene proposto a prezzi molto scontati in ambiti come cuffie, casse e auricolari.

La lista si trova poco sotto, qui vi segnaliamo in particolare la cassa Beosound Explore a 149€ (invece che 199€) impermeabile e anti polvere o la potentissima Beolit 20, potente e ad altissima fedeltà che pagate 379€ (invece che 549€).

Da non perdere anche la piccola cassa Beosound A1 che nonostante le dimensioni è capace di riprodurre audio ad altissima fedeltà e viene considerato probabilmente il miglior mini speaker del mondo. Lo pagate 199 invece che 299 €.

Avete anche uno sconto da 150 euro sugli auricolari BeoPlay EQ (249€ invece che 399 €) o da 200 euro sugli auricolari sportivi BeoPlay E8.

Qui di seguito la lista completa degli sconti B&O: vi ricordiamo che i dispositivi sono disponibili in diverse colorazioni tutte in sconto.

Bang & Olufsen Beosound A1, 2a Generazione, Cassa Bluetooth Portatile e Impermeabile con tre Microfoni, Alexa e Cavo USB-C, Lo Speaker offre fino a 18 Ore di Riproduzione, Rosa (Pink) In offerta a 199,00 € – invece di 299,00 €

sconto 33% – fino a 13 lug 22

Bang & Olufsen Beoplay HX – Cuffie Bluetooth Wireless Over-Ear con Cancellazione Attiva del Rumore e Microfono, Sabbia (Sand) In offerta a 349,00 € – invece di 499,00 €

sconto 30% – fino a 13 lug 22

Bang & Olufsen Beolit 20, Potente Cassa Bluetooth Portatile con Caricatore Wireless Integrato, Grigio (Grey Mist) In offerta a 379,00 € – invece di 549,00 €

sconto 31% – fino a 13 lug 22

Bang & Olufsen Beosound Explore, Cassa Speaker Bluetooth Portatile con cavo USB-C, Bluetooth, Antipolvere e Impermeabile IP67 per Esterni, Casa e Viaggi, Nero (Black Anthracite) In offerta a 149,00 € – invece di 199,00 €

sconto 25% – fino a 13 lug 22

Bang & Olufsen Beoplay EQ – Auricolari Bluetooth Wireless con Cancellazione Attiva del Rumore e Microfono, Fino a 20 Ore di Riproduzione, Nero Antracite (Black Anthracite) In offerta a 259,00 € – invece di 399,00 €

sconto 35% – fino a 13 lug 22

Bang & Olufsen Beoplay Portal Xbox – Cuffie Bluetooth Wireless Over-Ear da Gaming con Cancellazione Attiva del Rumore e Microfono per Xbox Series X|S, Xbox One, Nebbia grigia (Grey Mist) In offerta a 349,00 € – invece di 499,00 €

sconto 30% – fino a 13 lug 22

Bang & Olufsen Beoplay E8 Sport – Veri auricolari Wireless sportivi, Oxygen, Blu, Senza Accessori In offerta a 159,00 € – invece di 350,00 €

sconto 55% – fino a 13 lug 22

