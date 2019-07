Prime Day: iPhone XR 256GB in sconto flash scende a 799euro!

Oggi è il Prime Day ed è anche il giorno migliore per comprarsi un iPhone XR su Amazon. Grazie ad una offerta del giorno, infatti la versione da 256 GB scende al prezzo più basso in assoluto 7999 euro.

Per chi ci segue dovrebbe essere inutile sottolineare la rilevanza di questo sconto. L’iPhone XR da 64 GB viene spesso, anche se non sempre, proposto con un buon ribasso, e anche il modello da 128 a volte è scontata. Ma fino ad oggi non è mai stato proposto uno sconto reale sul modello da 256 GB. Quello attuale rappresenta uno sconto del 24% o, se vogliamo, di 260 euro rispetto al listino che è di 1059 euro.

In commercio un prezzo come questo da un rivenditore ufficiale Apple quale è Amazon è di fatto impossibile. Presso altri rivenditori si trovano a prezzi molto convenienti ma (salvo offerte speciali) non così convenienti gli stessi prodotti, ma si tratta di rivenditori non ufficiali che non offrono le stese garanzie di Amazon.

Se vi interessa, comprate subito. L’offerta è a tempo, ma un gran numero di pezzi è già stato venduto e difficilmente la promozione durerà fino a questa sera, come previsto.

Click qui per scegliere il vostro iPhone XR da 256 Gb e comprare.