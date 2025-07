Prime Day, minimo storico su Apple Watch SE

Apple Watch SE 2022 presentato assieme ad Apple Watch 7 va spesso in sconto ma oggi in occasione de Prime Day il ribasso torna maggiorato e abbiamo due o tre sconti da segnalare per chi vuole spendere il minimo per un Apple Watch cominciare dalla versione da 44 mm a solo 217 € con uno sconto del 25% rispetto ai 289 € di listino che è il minimo storico.

In promozione c’è anche la versione da 40mm, anche questa con 189 € al prezzo più basso, e quella con rete cellulare che scende al minimo storico 265 € invece che 339 euro, che è il prezzo più basso di quest’anno

Ricordiamo anche delle caratteristiche dei Apple Watch SE

Usa un nuovo processore del 20% più veloce rispetto al precedente Apple Watch SE

Offre funzioni avanzate per la sicurezza, come “Rilevamento cadute”, SOS emergenze e “Rilevamento incidenti”

Ampio display Retina OLED

Puoi registrare ogni tuo allenamento: corsa, camminata, bicicletta, yoga, nuoto e ballo

Swimproof

Notifiche in caso di frequenza cardiaca troppo alta o troppo bassa, o di ritmo irregolare

Rispetto ai modelli più recenti Apple Watch SE 2022 è privo di schermo sempre acceso e anche di funzione elettrocardiogramma, due particolarità che potrebbero interessare un numero limitato di utenti. Tutto il resto, soprattutto la perfetta integrazione con il mondo iPhone, è identico ai modelli più blasonati.

Ecco qui di seguito tutti gli Apple Watch SE scontati. Attenzione: cliccate sui riquadri per avere i prezzi reali

