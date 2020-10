Prime Day: offerte sulla domotica HomeKit di Eve System: Acqua, riscaldamento e Secure Home Video

Non aspettate il Natale per farvi un regalo per la vostra casa con HomeKit: grazie al Prime Day potete infatti comprare le ultimissime periferiche di Eve System – ex Elgato, l’azienda tedesca che per prima ha creduto nel sistema di domotica di Apple – con un forte sconto.

Sono tutti dispositivi basati su Bluetooth e che per essere controllati dall’esterno necessitano di Apple TV, un iPad con iOS 10 superiore o un HomePod. Potete in ogni caso controllarli tramite il Bluetooth del vostro iPhone, iPad o Mac grazie all’applicazione Casa o dall’app Eve. L’azienda ha inoltre a listino Extend, presentato ad IFA 2019, che permette di allargare la rete Bluetooth appoggiandosi sul WiFi: lo trovate illustrato su questa pagina.

La caratteristica premiante di eve è che i suoi prodotti rispettano al massimo la privacy. Se non utilizzate il sistema iCloud di Apple ultrasicuro per la telecamera Homekit tutti i dati restano custoditi in locale e molti dispositivi hanno a bordo una memoria in grado di farl funzionare anche se senza il vostro smartphone come la programazione delle valvole termostatiche o l’erogazione dell’acqua. La telecamera in offerta sfrutta Homekit Secure Video per risconoscere i volti di chi entra in casa o per conservare le registrazioni video per una settimana sui server di Cupertino.

Quelle che trovate elencate qui di seguito sono le offerte Prime Day valide nel momento in cui scriviamo. Si tratta nello specifico di una selezione di accessori e periferiche che, per tipologia e prezzo, riteniamo possa rivelarsi un buon acquisto sia per la nostra esperienza diretta che per i nostri test che trovate elencati in questa pagina.



Eve Cam – Videocamera sicura per interni, privacy al 100%, funzione di Video sicuro di HomeKit, notifiche su iPhone/iPad/Apple Watch, sensore di movimento, microfono e altoparlante

In offerta a 99,95 € – invece di €‎ 116,05

sconto 14% ; – fino al 14 ott 20

Eve Aqua – Regolatore dell’acqua intelligente per l’app Apple Home o Siri, irrigazione automatica con programmazioni, facile da usare, accesso remoto, senza bridge, Bluetooth, HomeKit

In offerta a 65,95 € – invece di €‎ 100,17

sconto 34% ; – fino al 14 ott 20

Eve Thermo – Valvola termostatica intelligente con display a LED, controllo automatico della temperatura, non richiede bridge, controlli touch integrati, tecnologia Bluetooth Low Energy, Apple HomeKit

In offerta a 49,95 € – invece di €‎ 60,06

sconto 17% ; – fino al 14 ott 20

Eve Motion (Nuovo) – Sensore di Movimento Wireless abilitato Apple HomeKit

In offerta a 27,95 € – invece di €‎ 44,99

sconto 38% ; – fino al 14 ott 20

