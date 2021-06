Prime Day: spazzolino Oral-B Smart 4 4500 CrossAction a solo 56 euro

Nel corso del Prime Day sono andati in sconto anche diversi spazzolini smart, tra cui Oral-B Smart 4 4500 CrossAction che viene venduto ad un prezzo irrisorio: 56 euro invece che 134,90 euro.

Questo spazzolino, un fascia media dell’azienda che ha inventato lo spazzolini ricaricabili conness, si collega all’app Oral-B per guidarvi con suggerimenti in tempo reale e consentirte di spazzolare al meglio i tuoi denti. Rimuove fino al 100% di placca in più rispetto ad uno spazzolino manuale tradizionale, per delle gengive sane. Inoltre, agisce sulle macchie superficiali eliminandole. In più, grazie alla brevettata tecnologia di controllo della pressione, riduce la velocità di spazzolamento e avvisa quando stiamo spazzolando in modo troppo aggressivo, aiutando a proteggere le gengive più delicate.

La batteria dello spazzolino dura oltre 2 settimane con 1 ricarica. Presenta un timer professionale 2 minuti per incentivare la pulizia. Nella confezione trovate un manico con caricatore, 2 testine e una custodia da viaggio.

Questo spazzolino ha un prezzo ufficiale di 134,90 euro. Lo si trova anche a 100 euro, ma nessuno lo vende a 56 euro come fa Amazon per il Prime Day

