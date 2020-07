Pro 4 TWS, gli auricolari ispirati alle AirPods Pro costano 45 euro

Se avete intenzione di acquistare un paio di cuffie wireless, e volete essere alla moda, senza avere a disposizione il budget per acquistare le AirPods Pro di Apple, ecco le cuffie che si ispirano fortemente alla periferica Apple: si tratta delle Pro 4 TWS, con tanto di tecnologia di riduzione attiva del rumore e modalità trasparenza. Costano 45 euro e si acquistano direttamente a questo indirizzo applicando il coupon GBPRO4TWSTM.

Al di là dell’estetica, che a molti ricorderà certamente le AirPods Pro di Apple, quindi con un design assolutamente iconico, minimale ed elegante, queste Pro 4 TWS non rinunciano neppure a tecnologie che di solito si trovano su auricolari di fascia più alta.

Tra queste, ad esempio, la modalità trasparenza, con un effetto dell’80%, che permette di ascoltare tutto quello che succede intorno a sé, senza isolarsi completamente dall’ambiente circostante.

Inoltre, gli auricolari in offerta godono anche di una tecnologia ANC per la cancellazione del rumore attiva, che servirà certamente ai pendolari, per eliminare il suono di sottofondo, per godere massimamente dell’esperienza sonora in cuffia.

Nei padiglioni auricolari è, poi, previsto, il force touch, un sensore di pressione che consente di controllare le diverse funzioni delle cuffie, come la riproduzione o la pausa, o il cambio traccia. Non manca neppure il GPS che permette di localizzare gli auricolari sulla mappa, proprio come accade con gli auricolari Apple. Allo stesso modo, supporta i comandi vocali tramite Siri, o Assistente Google qualora venissero abbinati con dispositivi Android.

Naturalmente, Pro 4 TWS si fregia anche di una custodia di ricarica wireless, che richiama sempre la cover Apple di AirPods Pro. Per quanti abbineranno queste cuffie a un dispositivo con almeno iOS 13.2 c’è anche la sorpresa dell’abbinamento pop-up: sarà sufficiente aprire la custodia ed estrarre gli auricolari per abbinarli direttamente.

Da notare, però, che Pro 4 TWS funzionano anche con dispositivi Android. Godono di connettività Bluetooth 5.0, quindi la più recente che assicura il massimo della stabilità e precisione, con tanto di supporto a A2DP, Apt-X, AVRCP, HFP, HSP e SPP.

A livello di autonomia si affidano ad una batteria da 30mAh, mentre la cover di ricarica gode di una batteria da ben 300 mAh. Questo vuol dire che gli auricolari godono di una longevità di circa 4 ore, che può essere moltiplicata a dismisura con una ricarica di appena 30 minuti, tramite custodia.

Il peso in totale della periferica, compresa di custodia è di appena 50 grammi, con dimensioni assolutamente tascabili di 6,06 x 2,17 x 4,52 cm.

Solitamente gli auricolari hanno un prezzo di listino di quasi 70 euro, ma al momento si acquistano in offerta lampo a 45 euro circa applicando il coupon GBPRO4TWSTM in fase di acquisto.