Proiettate al soffitto galassie e cieli stellati con soli 4 €

Per aggiungere un cielo stellato in qualsiasi stanza di casa vi bastano 4 €, quelli dell’offerta attualmente in corso sul proiettore Hoopet progettato appositamente per creare una magica atmosfera in varie occasioni.

Pensiamo ad esempio a una partita a un videogioco in salotto, oppure alla lettura di una fiaba prima di mettere a letto i bambini, oppure a una festa in casa: in situazioni come queste un dispositivo come quello in promozione vi permette di cambiare completamente l’atmosfera in un click, senza dover perdere tempo ad addobbare la stanza o applicare altre modifiche permanenti.

Consuma pochissimo (siamo sui 5 Watt) ed è anche particolarmente compatto (misura all’incirca 8 x 8 x 9 centimetri), perciò potete facilmente posizionarlo in qualsiasi punto della casa e controllarlo anche a distanza attraverso il telecomando incluso in dotazione.

Da qui infatti non solo lo accendete e spegnete al bisogno, ma cambiare anche l’effetto in modo da adattarlo al contesto e ai gusti personali. Ce ne sono 9 diversi, che differiscono principalmente nella tonalità predominante. Oltre all’effetto galassia in rosso, verde o blu, ci sono altre varianti che miscelano due colorazioni, rendendo il risultato finale ancora più appariscente. Il tutto contornato da una serie di luci puntiformi che simulano l’effetto di un cielo stellato.

La promozione

Se siete interessati all’acquisto di questo prodotto allora sappiate che nel momento in cui scriviamo è in corso una interessante promozione che vi permette di comprarlo in sconto: vi costa intorno ai 4 €.

Quella in corso è una Offerta di Benvenuto, perciò il super-prezzo è valido soltanto per i nuovi clienti del rivenditore; tutti gli altri possono invece comprarlo al prezzo di listino.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.

Le immagini presenti in questo articolo sono state messe a disposizione dall’inserzionista.